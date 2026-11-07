Tigres vs Cruz Azul: cómo estará el CLIMA a la hora exacta del partido

Tigres y Cruz Azul se enfrentarán este sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario, como parte de la Jornada 16 del Apertura 2026. Además de lo que suceda dentro de la cancha, los aficionados que asistirán al inmueble deberán estar pendientes del clima, ya que existe posibilidad de lluvia durante el compromiso.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, luego del cambio de horario anunciado por la Liga BBVA MX. Para esa franja, el pronóstico de Meteored contempla 21 grados y una sensación térmica de 23 grados, con cielo cubierto y posibilidad de precipitaciones débiles.

¿Cómo estará el clima a la hora del Tigres vs Cruz Azul?

De acuerdo con la previsión por hora de Meteored, consultada este 7 de noviembre, San Nicolás de los Garza tendrá un 50% de probabilidad de lluvia a las 19:00 horas. También se espera humedad del 86% y viento del este de 8 kilómetros por hora, con rachas de hasta 20.

Estadio Universitario El clima en San Nicolás de los Garza para el Tigres vs Cruz Azul (Foto: Tigres UANL)

La ubicación es importante: el Estadio Universitario se encuentra en Ciudad Universitaria de la UANL, dentro del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Por ello, los datos corresponden a esa localidad y sirven como referencia para la zona del estadio.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Lloverá durante el partido en el Estadio Universitario?

La posibilidad de precipitaciones aumenta hacia la noche. Para las 21:00 horas, en la franja cercana al final del encuentro, Meteored prevé 90% de probabilidad de lluvia débil, temperatura de 20 grados y sensación térmica de 22.

Una hora antes del inicio, a las 18:00, se esperan 22 grados y 20% de probabilidad de lluvia. Llevar un impermeable puede ser útil para quienes acudan al Volcán. Las condiciones previstas pueden cambiar, por lo que conviene revisar la actualización antes de salir hacia el estadio.

¿A qué hora empieza el Tigres vs Cruz Azul de la Jornada 16?

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas de este sábado 7 de noviembre, tanto en el centro de México como en San Nicolás de los Garza. El compromiso estaba previsto originalmente para las 17:00 horas, pero la Liga BBVA MX confirmó que se jugará dos horas después.