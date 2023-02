¿Qué es la Liga de Naciones de Concacaf y cómo es su formato?

La selección Mexicana hará su presentación con Diego Cocca como su nuevo director técnico en el compromiso correspondiente a la Liga de Naciones de la Cocacaf; el equipo nacional hará su debut en su visita a Surinam, aún con sede por definir para en enfrentamiento en el mes de febrero.

En 2022 la Selección Mexicana llegó a la Final de este torneo ante su similar de Estados Unidos, con quien terminaría perdiendo sobre el Tiempo Extra 3-2; el ecuentro se disputó en territorio norteamericano y fue la primera edición de la Liga de naciones de Concacaf en su formato como se conoce ahora.

¿Qué es la Liga de Naciones de la Concacaf?

La Liga de Naciones de Concacaf, o también conocida como Nations League es una competición de la FIFA que la disputan 41 selecciones nacionales afiliadas a la zona de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Será la segunda edición que se disputa, siendo la primera ganada por Estados Unidos ante México. El torneo funciona como proceso de clasificación para la Copa Oro de Concacaf 2023.

Surgió como la alternativa a tener sólo duelos amistosos y generar más competencia entre las selecciones en el mundo. Algo que ayudaría a incrementar el nivel. La Liga de Naciones de Concacaf tiene su fase de grupos en las fechas internacionales de la FIFA, las cuales contempla el próximo mes de marzo de 2023; cuando la Selección Mexicana, ya bajo el mando de Diego Cocca, enfrente a Suriman y Jamaica. Los dos primeros compromisos del estratega argentino rumbo al proyecto de la Copa del Mundo de 2026.

De las 42 selecciones que participan en la Concacaf se dividen en tres ligas, de acuerdo a la categoría o nivel de los equipos. Dichas ligas tienen un formato de ascenso y descenso.

La Liga A está conformada por 12 equipos, en las que se encuentra la Selección Mexicana, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, etc. La Liga B cuenta con un total de 16 países, que cuentan con un categoría menos a las de la A. De tal manera se genera una competencia más equilibrada y con la posibilidad de ascender y descender en las ligas.

Para la Liga C, hay 13 selecciones más. Para la ronda de clasificación, en la Liga A, avanzan las primeras 4 selecciones ganadoras de grupo, para disputar un Final Four.

El Final Four se disputará en e mes de junio de 2023, con un formato de semifinales, partido por el tercer lugar y final, esto con el motivo de determinar al ganador del torneo, así como a los que permanecen en la Liga A. Mientras que las cuatro últimas selecciones descienden de división para la próxima temporada.



Es el mismo formato para las ligas subsecuentes. En la Liga B ascenderán los equipos que resulten finalistas para competir en la Liga A, contra los ganadores de cada grupo, mientras que las cuatro últimas selecciones descenderán de división a la Liga C.

En la Liga C las cuatro selecciones ganadoras de grupo tienen el derecho de subir a la categoría de la Liga B, mientras que las últimas cuatro selecciones no descienden, se mantienen jugando en el mismo formato, ya que sólo son 3 divisiones (A, B y C); por lo tanto conservan su categoría.