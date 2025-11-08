ÚLTIMA HORA: Los seis equipos que clasificaron directo a Cuartos de Final del Apertura 2025

Este viernes 7 de noviembre del 2025, quedaron definidos los seis lugares que clasifican directo a los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Los equipos que lograron clasificar son:



Cruz Azul

Toluca

América

Rayados de Monterrey

Tigres

Chivas

Los equipos en la lucha por el primer lugar de la tabla

A pesar de que ya están los seis equipos clasificados a los Cuartos de Final del Apertura 2025, aun se mantienen en la lucha por el primer lugar de la tabla y en la jornada 17 se va a definir la posición en la que queda cada club.

Los equipos que se mantiene en la lucha por el primer lugar son: Cruz Azul, Toluca, América y Tigres. En el caso de Rayados de Monterrey aspira a poder llegar hasta el tercer lugar de la tabla, lo que le haría jugar el juego de vuelta de los Cuartos de Final en el Estadio BBVA.

Por su parte, Chivas terminará el torneo Apertura 2025 en el sexto lugar de la tabla sin importar lo que pase en su último encuentro. El conjunto de rebaño esperará que se defina su rival el cual saldrá entre Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Rayados de Monterrey.

Los equipos que pelearan por los últimos dos lugares a Liguilla en el Play In

En el Play In, ya hay tres equipos definidos que buscarán pelear por un lugar a Cuartos de Final. Los equipos con su boleto seguro son: Juárez, Pachuca y Xolos de Tijuana que en la Jornada 17 buscarán subir posiciones y poder recibir el encuentro de locales.

El último boleto al Play In se lo van a pelear entre: Querétaro, Pumas, Atlas y Santos.

De los cuatro equipos que entren al Play In, solo dos avanzarán a los Cuartos de Final.