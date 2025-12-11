¿OTRO? El jugador de River Plate que interesa en la Liga MX

El mercado mexicano podría sumar a otro nombre proveniente del futbol argentino. Se trata del central Federico Gattoni, quien actualmente milita a préstamo en River Plate procedente del Sevilla, ha captado la atención de dos clubes de la Liga MX, los Rayos del Necaxa y los Gallos Blancos de Querétaro.

La situación del zaguero de 26 años lo coloca como una opción viable para el próximo mercado de pases. Su cesión en el equipo de Núñez no ha funcionado como se esperaba, limitándose a un rol secundario con apenas una aparición en la Copa Argentina durante toda la temporada 2025. Esta falta de continuidad lo impulsa a buscar un nuevo destino donde pueda relanzar su carrera.

Necaxa busca emular caso José Paradela y Agustín Palavecino

Su perfil, que combina formación en la cantera de San Lorenzo, paso por Europa y conocimiento del fútbol sudamericano, resulta atractivo para ambos conjuntos mexicanos. Además, su valor de mercado, estimado en alrededor de 1.3 millones de euros, lo convierte en una alternativa accesible dentro de las posibilidades económicas de la liga.

Se espera que las negociaciones avancen en las próximas semanas, pudiendo concretarse tanto una nueva cesión como una transferencia definitiva. Para Gattoni, la Liga MX se presenta como una oportunidad ideal para recuperar ritmo competitivo y demostrar la calidad que en su momento lo llevó al fútbol español.

En los últimos años, jugadores proveniente del equipo millonario como José Paradela y Agustín Palavecino han funcionado de manera correcta, generando un buen ingreso al momento de una reventa por parte de los equipos mexicano, por lo que buscarán emular lo mismo con Federico.

