Messi arrasa la MLS y vuelve a coronarse MVP histórico

Lionel Messi volvió a demostrar por qué su nombre sigue marcando una era. El argentino arrasa en la MLS, lideró al Inter Miami, rompió récords históricos y ganó el MVP 2025, convirtiéndose en el primer jugador en conseguirlo por dos temporadas consecutivas. Un logro que consolida su legado y que enloquece a la afición latina que sigue su carrera en Estados Unidos.

El anuncio del premio al Jugador Más Valioso llegó como confirmación de lo que ya se sabía: Lionel Messi fue el motor, el corazón y el espectáculo de una liga que nunca había visto un dominio similar. Con 29 goles, 19 asistencias y 48 contribuciones en total, el capitán del Inter Miami firmó una campaña simplemente inolvidable.

“Es algo muy lindo ganar premios personales, pero lo comparto con mis compañeros”, dijo Messi al recibir el galardón del Premio Landon Donovan. Fiel a su estilo humilde, volvió a poner el foco en el equipo y no en su extraordinaria cosecha individual.

Messi rompe récords y eleva el nivel de la MLS

La temporada 2025 no solo fue brillante; fue histórica. Lionel Messi logró tres contribuciones de gol en nueve partidos, una marca jamás vista en la liga. También se convirtió en el primer futbolista en registrar más de 36 contribuciones en dos temporadas distintas. Y como si fuera poco, firmó múltiples goles en cinco partidos consecutivos, otra cifra sin precedentes.

Este desempeño descomunal le permitió superar en la votación a figuras como Anders Dreyer (San Diego FC), Denis Bouanga (LAFC), Evander (Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville). El argentino también fue incluido por segunda vez en el XI Ideal de la MLS, reafirmando su absoluto dominio del torneo.

El impacto latino: Messi impulsa a Inter Miami y a toda la afición

Desde su llegada en 2023, Lionel Messi transformó a Inter Miami: Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield 2024 y ahora la MLS Cup 2025. Su efecto ha sido inmediato, profundo e histórico. Los latinos en Estados Unidos lo siguen como a ningún otro jugador, y su éxito en la MLS solo fortalece ese lazo.

Lionel Messi, junto a David Villa, es uno de los únicos campeones del mundo que han sido nombrados MVP en la liga. Pero Messi lo hizo dos veces. Consecutivas. Con récords. Y con una sonrisa que hace creer a todos que lo mejor aún está por venir.