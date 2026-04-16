ÚLTIMA HORA: Lionel Messi es nuevo dueño de un equipo en Barcelona

Este jueves 16 de abril del 2026, se dio a conocer una nueva etapa en la carrera de Lionel Messi pues dieron a conocer que el futbolista argentino se ha convertido en nuevo dueño de un equipo español.

El club que terminó comprando Messi fue al UE Cornellà. El equipo dio a conocer en sus redes sociales que se ha formalizado la adquisición, motivo por el que el argentino aumenta su relación con la ciudad de Barcelona pues el equipo es de la localidad catalana de Cornellá de Llobregat, ubicado en Barcelona, España.

El club reveló en su comunicado que con el compromiso, podrá ayudar al talento joven a poder potenciar su calidad. Consideran que con su llegada se abre una nueva etapa en la historia del equipo para apostar por talento, en un proyecto con visión a largo plazo y con un plan de ambición, sostenibilidad y arraigo.

🚨 ¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo propietario de la #UECornellà 🙌 Toda la info: https://t.co/2i0mepK83a pic.twitter.com/6wNKbstpR0 — UE Cornellà 💚 (@ue_cornella) April 16, 2026

"El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años.

Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona).

La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo".

La historia del UE Cornellà

El UE Cornellà fue fundado en 1951. E sun club que ha destacado por su sólido trabajo de cantera, formación de jugadores jovenes y competir en un alto nivel. Futbolistas destacados que han pasado por el club son: David Raya; Jordi Alba, Gerard Martín, Keita Baldé, Aitor Rubial e Ilie Sánchez.