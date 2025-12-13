Escándalo en Argentina: La mayor incautación de autos de lujo sacude al futbol argentino

Tremendo escándalo vive el futbol argentino, específicamente la Asociación del Futbol Argentino (AFA) que atraviesa un terremoto institucional y judicial. La Justicia federal investiga a la cúpula de la entidad, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente, y Pablo Toviggino, tesorero, luego de un operativo que derivó en la mayor incautación de vehículos de lujo registrada en los últimos años en Argentina.

El procedimiento se llevó a cabo en una finca atribuida a ambos dirigentes. Allí se encontraron 45 automóviles de alta gama y siete motocicletas de gran cilindrada, un número que sorprendió incluso a los investigadores. Entre los modelos confiscados destaca un Ferrari F430, valuado en más de medio millón de euros, símbolo del nivel de ostentación que rodeaba la propiedad.

La flota incluía además tres Porsche (un Carrera y dos Cayman S), un Audi R8, un Ford Mustang Mach 1 y un Peugeot RCZ, todos registrados bajo la firma Real Central SRL cuyo dueño es el dirigente de AFA Luciano Pantano. Según la justicia, no tiene la capacidad económica para adquirir bienes de ese tipo. Por eso se pidió que se investigue si en el fondo los verdaderos dueños son Tapia o Toviggino. La casa pertenecía anteriormente al exfutbolista Carlos Tevez.

La magnitud del hallazgo refuerza las sospechas de ocultamiento patrimonial y posibles maniobras de enriquecimiento ilícito vinculadas a la dirigencia de la AFA.

El operativo, ordenado por un juez federal, también contempló la tasación completa del predio de diez hectáreas, con el objetivo de determinar el valor real de los bienes y su relación con las finanzas de la institución. La investigación apunta a esclarecer si estos activos fueron adquiridos con fondos provenientes de la AFA o mediante operaciones irregulares.

Claudio Tapia, quien asumió la presidencia en 2017 y se consolidó como figura influyente en el futbol argentino, enfrenta ahora un desafío de credibilidad sin precedentes. Pablo Toviggino, considerado su mano derecha y operador financiero, también está bajo la lupa.

