Messi podría ser la clave para que Mohamed Salah llegue a la MLS

La relación entre Mohamed Salah y Arne Slot en el Liverpool atraviesa uno de sus momentos más tensos y eso ha encendido las alarmas en toda Europa. El egipcio pasó de ser el referente absoluto de los reds a mirar varios partidos desde el banquillo, algo que no ha pasado desapercibido desde la MLS.

Slot lo dejó fuera de la convocatoria en el duelo de Champions ante el Inter en Milán, un gesto que evidenció la fractura interna entre el técnico y el delantero. A esto se suman las explosivas declaraciones de Salah, quien dejó entrever que siente que “alguien no lo quiere en el club” y que ya no entiende lo que pasa con su rol en el equipo. Ese cóctel de frustración y desconcierto alimenta las versiones de una salida próxima del Liverpool, donde su ciclo dorado podría estar llegando al final.

Mientras tanto, en Inglaterra las críticas crecen y exfiguras como Wayne Rooney consideran que las palabras del egipcio podrían estar dañando su legado en Anfield. Cada nueva polémica alimenta la sensación de que la historia entre Salah y el Liverpool se acerca a un punto de no retorno, y en ese contexto la opción MLS pasa de rumor lejano a posible destino real.

El plan de Don Garber para llevar a Salah a la MLS

En medio de esta tormenta, la MLS ha olido sangre y ve una oportunidad histórica para fichar a otra superestrella mundial en el tramo final de su carrera. Don Garber, comisionado de la liga, aprovechó la gala en la que Lionel Messi fue nombrado MVP para lanzar un guiño público a Salah, dejando claro que en Estados Unidos lo recibirían con los brazos abiertos.

Garber remarcó que en la cultura deportiva estadounidense se respeta la inviolabilidad de los contratos, dejando claro que no habrá movimientos hasta que Salah y el Liverpool definan su historia. Sin embargo, el comisionado no escondió su entusiasmo ante la posibilidad de ver al egipcio en la Major League Soccer, una liga que ha cambiado de estatus global desde la llegada de Messi al Inter Miami.

Para la MLS, sumar a Salah significaría consolidar una estrategia que apunta a reunir a figuras de talla mundial en distintas franquicias y no solo en un mercado. Imaginar al egipcio enfrentando a Messi varias veces por temporada en territorio estadounidense es un sueño comercial, deportivo y mediático que podría disparar aún más las audiencias y el interés internacional por la liga.

¿Messi es el embajador perfecto de la MLS para seducir a Salah?

Ahí es donde entra Lionel Messi como pieza clave en este posible efecto dominó que podría llevar a Salah a la MLS. Garber invitó al egipcio a acercarse tanto al astro argentino como a Thomas Müller para conocer de primera mano cómo ha sido su adaptación y el impacto que han tenido en la liga norteamericana. El objetivo es que las voces de los protagonistas, más que cualquier discurso directivo, sean el argumento definitivo para convencer al atacante africano.

Messi no solo ha elevado el nivel deportivo del Inter Miami, también ha potenciado la imagen global de la MLS, atrayendo audiencias, patrocinadores y otros futbolistas de élite. Desde la oficina del comisionado entienden que el testimonio del argentino tiene un valor incalculable: si Salah escucha de Messi que la liga es competitiva, atractiva y rentable, el paso al fútbol estadounidense puede dejar de ser un riesgo para convertirse en una gran oportunidad.

Para Salah, el escenario también resulta atractivo: un nuevo desafío lejos de la presión constante de la Premier League, con un proyecto que puede girar alrededor de su figura. El hecho de poder consultar a Messi sobre la experiencia en Estados Unidos le permite reducir dudas sobre la competitividad de la MLS, la intensidad de los viajes, la calidad de vida y la proyección global que ofrece.

La jugada de Don Garber es clara: aprovechar el momento de tensión entre Salah y el Liverpool para colocar a la MLS como el refugio ideal para una estrella que busca respeto, protagonismo y un nuevo impulso a su carrera. Y en ese tablero, Lionel Messi se convierte en el embajador perfecto, la voz autorizada que puede inclinar la balanza y abrirle la puerta a otro gigante del fútbol mundial en el mercado estadounidense.

