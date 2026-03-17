Esto es lo que se necesita para que Lionel Messi juegue en el Estadio Azteca

A unos meses de llegar la Copa Mundial de la FIFA 2026, se ha revelado que existe una oportunidad clara e importante para que el astro argentino, Lionel Messi, pueda disputar un encuentro oficial en el Estadio Azteca, esto luego de la renovación que vivirá para este evento mundial.

🇦🇷 Lionel Messi | FIFA World Cup Goals

Lionel Messi es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia de este deporte, por lo que el hecho de disputar un encuentro en el Estadio Azteca ha generado mucho interés en redes. Dicho lo anterior, aquí conocerás qué es lo que tiene que pasar para que La Pulga dispute minutos en este recinto.

¿Qué se necesita para que Lionel Messi juegue en el Estadio Azteca?

Lo primero a tener en cuenta es que este juego podría ser correspondiente a los cuartos de final de la Concachampions. En estos momentos el torneo se encuentra en una fase anterior; sin embargo, tanto el Club América como el Inter Miami tuvieron buenos resultados en su primera vuelta.

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El América venció al Philadelphia Union de visitante por 1-0, mientras que el Inter Miami igualó en calidad de visitante frente al Nashville, por lo que tiene todo para superar esta ronda en su casa. De concretarse esto, ambas escuadras se pueden enfrentar en los cuartos de final de la Concachampions.

Los cuartos de final se jugarían del 7 al 9 de abril, así como del 14 al 16 del mismo mes. Bajo este contexto, el duelo en el Estadio Azteca podría ser en la vuelta en la fecha antes pactada, misma en la que Lionel Messi podría disputar un partido correspondiente en este inmueble siempre y cuando los capitalinos reciban el aval para volver a esta cancha, lo anterior recordando que hoy en día disputan sus juegos como local en el Ciudad de los Deportes.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en el Inter Miami?

Después del paso que tuvo con el Barcelona de España, así como por el PSG de Francia, Lionel Messi cerró su participación en el futbol de élite al llegar a la MLS con el Inter Miami, club con el que ya fue campeón. Y es que, en dos años y medio con la institución, acumula 80 goles y 44 asistencias en 92 duelos disputados.

