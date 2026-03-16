Hugo Camberos podría salir de Chivas rumbo a Europa, estos millones recibiría el club por él

Chivas se perfila para ser uno de los candidatos a lograr el título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, pues después de 11 encuentros se mantiene en la zona alta de la tabla general. Mucho de esto deriva del gran nivel que han mostrado sus jugadores, entre ellos Hugo Camberos.

La apuesta de Chivas por su cantera

A pesar de no ser titular en el cuadro de Gabriel Milito, Hugo Camberos ha demostrado ser un revulsivo realmente útil en el esquema del Rebaño Sagrado. Ante ello, el portal SoyFutbol menciona que el interés por el jugador mexicano ha vuelto a rondar entre los grandes del viejo continente.

¿Cuánto dinero recibiría Chivas por la venta de Hugo Camberos a Europa?

El primer punto a tener en cuenta es que los mejores momentos de Hugo Camberos en Chivas fueron precisamente en su debut; es decir, en el torneo Clausura 2025 bajo el mando de elementos como Óscar Garcia Junyent y Gerardo Espinoza. Es precisamente Óscar García quien le podría dar una oportunidad en Europa.

AAA Rey de Reyes 2026: Fecha, horario, cartelera y todo sobre el evento de la WWE

Clásico de la Obsesión: Este es el origen detrás del mote para el Pumas vs Cruz Azul

García Junyent recientemente fue confirmado como el nuevo entrenador del Ajax de los Países Bajos, y aunque dicha situación es de forma interina hasta el término de la temporada, no se descarta que el entrenador se mantenga en la institución si es que logra los resultados esperados.

De concretarse esta situación, el portal antes mencionado señala que el Ajax podría lanzar una oferta de 5 millones de dólares por el 50 por ciento de la ficha de Hugo Camberos, lo cual haría que Chivas se quedara con el porcentaje restante en una operación que podría funcionar para todas las partes involucradas.

¿Cuáles son los números de Hugo Camberos en Chivas?

Hugo Camberos arribó al primer equipo de Chivas en enero del 2025 luego de destacar en el Tapatío, por lo que actualmente suma más de un año en la institución con apenas 19 años de edad. En esta cantidad de tiempo, el extremo registra un gol y una asistencia en 1,249 minutos disputados en 29 partidos.