Messi despide a su padre: las imágenes que harán llorar a más de un aficionado

La familia de Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más difíciles luego del fallecimiento de Jorge Horacio Messi. El padre de Leo murió a los 68 años después de varios meses de enfermedad. Este domingo, el cementerio El Prado de Rosario recibió a sus familiares y amigos para una ceremonia privada marcada por el hermetismo y un fuerte operativo de seguridad.

Entre los presentes estuvo Lionel Messi, quien regresó desde Miami tras la muerte de su papá para acompañar a sus seres queridos. Una de las imágenes que trascendió muestra al capitán de la Selección Argentina caminando solo por uno de los senderos del cementerio, con la cabeza hacia abajo, las manos en los bolsillos y un semblante serio durante la despedida.

La imagen de Messi que refleja el dolor por la pérdida de su padre

La ceremonia de despedida se realizó durante la mañana con acceso restringido para familiares, amigos y personas cercanas a la familia Messi. Las autoridades desplegaron un importante operativo de seguridad en los alrededores del cementerio El Prado, ubicado sobre la ruta 33, para preservar la privacidad de quienes participaron en el último adiós.

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También se prohibió el uso de drones durante la cobertura. La División Operaciones Policiales U.R.II Rosario comunicó la medida para evitar imágenes aéreas que pudieran afectar la intimidad de la familia durante la ceremonia. Lionel y la mayoría de sus familiares ingresaron y posteriormente abandonaron el predio por accesos alternativos.

Antonela Roccuzzo acompañó a su esposo Lionel tras la muerte de Jorge Messi

Otra de las fotografías que trascendieron tiene como protagonista a Antonela Roccuzzo. La esposa de Leo fue captada mientras recibía el abrazo de una persona cercana al entorno familiar.

Jorge Messi, una figura clave en la carrera de Lionel

Jorge Messi acompañó a su hijo desde sus primeros años como futbolista, quedándose con él en España mientras que el resto de la familia de Leo se volvió a la Argentina. Además, tuvo una participación permanente en su trayectoria profesional y fue su representante durante gran parte de su carrera.

Jorge Messi

Lionel Messi recibió el apoyo del pueblo argentino antes de irse de Argentina

Mientras la familia realizaba la ceremonia en privado, aficionados se acercaron hasta las inmediaciones del cementerio para dejar camisetas, flores, carteles y mensajes de apoyo. “Fuerza, Leo, te amamos”, fue una de las frases colocadas en las rejas del lugar tras conocerse la muerte de Jorge Messi.

Luego de la ceremonia, Lionel Messi permanece en Argentina junto a su familia. Su avión privado habría regresado vacío a Miami después de cargar combustible, aunque todavía no se conoce cuándo el futbolista volverá a Estados Unidos para jugar en el Inter Miami.

