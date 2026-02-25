"¿Por qué siempre nos chingan?” Lionel Messi RESPONDE a pregunta de Christian Martinoli y Luis García

En las últimas horas, se hizo viral una entrevista que dio Lionel Messi para el podcast, Miro de Atrás, el cual conducido por el guardameta de Tigres, Nahuel Guzmán acompañado de Gonzalo Iglesias y hubo un clip en particular que terminó siendo muy difundido pues Christian Martinoli y Luis García le hicieron una pregunta muy particular al delantero argentino que provocó sus risas.

Martinoli y García le piden explicaciones a Messi

En colaboración con el podcast, Miro de Atrás, aparecieron Christian Martinoli y Luis García haciendo una pregunta desde el Estadio el Volcán dirigida en especifico para Messi y le preguntaron "¿Por qué el equipo argentino siempre nos chinga a México?"



"Mi Leo es, tiene que ver con el verbo chingar- mencionó Luis García

Es un verbo muy mexicano que tiene 50 distintos tipos de significados, pero estrictamente en uno para que más o menos entiendas es. ¿Por qué desde el 2004, en aquella Copa América de Perú, con gol de Ramoncito Morales, ¿Por qué desde entonces el equipo argentino siempre nos chinga a México? - Preguntó Martinoli

Y nos chinga más en los mundiales - agregó del Dr. García

Los mundiales nos ha chingado siempre.

Es una duda real mi Leo".

Messi no dudó y terminó respondiendo que se han cruzado mucho en competiciones importantes pero para esta Copa Mundial de la FIFA tendrán una buena oportunidad al ser locales.

"Bueno, un poco lo que hablábamos antes, la verdad nos cruzamos mucho en la competición así importante momento, sacando la última. Mata mata, la última fue más en el grupo, ahí después ustedes tuvieron una posibilidad más, pero bueno ahora se viene una linda posibilidad para ustedes, USA y hace el mundial de local, viste. Jugar de local influye para bien o para mal, si va bien puede ser una linda oportunidad porque jugar de local se nota. Así como llega el mal también se nota pero, bueno ojalá no nos crucemos esta vez."