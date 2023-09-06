La revista France Football publicó la lista de los 30 jugadores nominados a ganar el Balón de Oro de la temporada. En el repertorio destacan nombres como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinícus Júnior quienes se mantuvieron en su mejor rendimiento durante todo el año.

Asimismo, la “Pulga” se perfila para ser el favorito de conseguir el premio, y con eso llegaría a su octavo Balón de Oro. Pese a no ganar la Champions League con el Paris Saint-Germain, para posteriormente salir del equipo parisino para aterrizar en el Inter de Miami de la MLS.

El haber ganado el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, parece ser el gran factor por el que Messi se encamine a conquistar de nueva cuenta dicho premio.

Por otra parte, futbolistas como Cristiano Ronaldo y Neymar Jr son los grandes ausentes de no entrar en la lista. En el caso del astro portugués, es la primera vez que quedó fuera de los nominados por primera vez desde 2004.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 30 de octubre de este año en el Teatro del Châtelet de París.

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Lista de los 30 nominados al Balón de Oro

1. Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

2. Julián Álvarez (Manchester City, Argentina)

3. Lautaro Martínez (Inter, Argentina)

4. Emiliano Martínez (Aston Villa, Argentina)

5. Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra)

6. Kylian Mbappé (PSG, Francia)

7. Vinicius Junior (Real Madrid, Brasil)

8. Robert Lewandowski (FC Barcelona, Polonia)

9. Harry Kane (Tottenham-Bayern Múnich, Inglaterra)

10. Victor Osimhen (Napoli, Nigeria)

11. Luka Modrić (Real Madrid, Croacia)

12. Kim Min-Jae (Napoli-Bayern Múnich, Corea del Sur)

13. Josko Gvardiol (RB Leipzig-Manchester City, Croacia)

14. André Onana (Inter-Manchester United, Camerún)

15. Karim Benzema (Real Madrid-Al Ittihad, Francia)

16. Mohamed Salah (Liverpool, Egipto)

17. Jamal Musiala (Bayern Múnich, Alemania)

18. Jude Bellingham (Borussia Dortmund-Real Madrid, Inglaterra)

19. Bukayo Saka (Arsenal, Inglaterra)

20. Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica)

21. Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

22. Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt-PSG, Francia)

23. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, Georgia)

24. Rúben Dias (Manchester City, Portugal)

25. Nicolo Barella (Inter, Italia)

26. Ilkay Gundogan (Manchester City-FC Barcelona, Alemania)

27. Martin Odegaard (Arsenal, Noruega)

28. Yassine Bounou (Sevilla-Al Hilal, Marruecos)

29. Rodri (Manchester City, España)

30. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid, Francia)

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