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Fútbol

Cristiano Ronaldo da por terminada su rivalidad con Messi

En concentración con la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo señala que la rivalidad con Messi fue buena, gustó a los espectadores, pero se acabó

Messi y Cristiano Ronaldo
|Cortesía Louis Vuitton

Escrito por: Fernando Campos

¡Se acabó! Cristiano Ronaldo da por terminada su rivalidad con Messi

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El astro portugués Cristiano Ronaldo pone fin a la rivalidad que sostenía con el argentino Lionel Messi al señalar que “a quien le guste Cristiano no tiene por qué odiar a Messi" y añadió que los dos jugadores cambiaron la historia en el mundo del futbol.

 

En conferencia de prensa en la Ciudad del Futbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, donde se encuentra concentrado con la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo ha señalado que la rivalidad con Messi fue "buena, gustó a los espectadores", pero "se acabó", y hoy, aunque no hay amistad, "nos respetamos".

 

"Hemos compartido escenario durante 15 años y hemos acabado siendo, no diré amigos, nunca he cenado con él (risas), pero somos colegas de profesión y nos respetamos", dijo la estrella lusa del equipo saudí Al Nassr.

 

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Al ser cuestionado por la enemistad entre sus seguidores y los del argentino Lionel Messi, Cristiano descartó cualquier "odio".

 

"A quien le guste Cristiano Ronaldo no tiene por qué odiar a Messi. Los dos son muy buenos, han cambiado la historia del futbol. Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante", apuntó el delantero luso.

 

Cristino Ronaldo también aseguró que el capitán de la selección de Argentina, por lo que ha visto hasta ahora, "lo está haciendo bien" en su nuevo equipo, el Inter de Miami, y que, aunque ya no es rival directo del argentino, "el legado continúa".

 

Próximos partidos de Portugal y Argentina

 

La selección de Portugal, y su máxima figura Cristiano Ronaldo, tendrán actividad esta semana en la eliminatoria para la Eurocopa 2024 enfrentando el viernes 8 de septiembre a Eslovaquia y el lunes 11 a Luxemburgo.

 

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Por su parte, la actual campeona del mundo Argentina tendrá sus primeros encuentros eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo 2026 ante Ecuador este jueves 7 de septiembre y ante Bolivia el martes 12.

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