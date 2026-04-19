OFICIAL: LIV Golf anuncia su regreso al Club Chapultepec para el LIV Golf Mexico City en 2027

LIV Golf anunció oficialmente que el Club de Golf Chapultepec volverá a ser la sede de LIV Golf Mexico City en 2027, consolidando una alianza multianual que posiciona a la metrópoli como un epicentro global del deporte y el entretenimiento.

El anuncio llega en un momento de euforia total, mientras miles de aficionados abarrotan las históricas veredas de Chapultepec para la edición 2026. La confirmación para 2027 marcará el quinto año consecutivo de la liga en tierras mexicanas y el tercero seguido en este recinto, reafirmando que el formato de LIV Golf ha encontrado en México su mercado más apasionado en Latinoamérica.

Ross Hallett: La Ciudad de México ha demostrado ser una casa increíble

Para Ross Hallett, Vicepresidente Ejecutivo de LIV Golf, la decisión fue sencilla: "La Ciudad de México ha demostrado ser una casa increíble... estamos agradecidos con nuestros anfitriones y con la familia Salinas por ayudar a construir el futuro en México".

La relevancia de este torneo va más allá del green. El equipo local, Torque GC, ha sido el motor de esta conexión. Figuras como los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, junto al chileno Joaquín Niemann y el colombiano Sebastián Muñoz, han logrado que el público sienta el evento como propio. "Traer de vuelta LIV Golf aquí es reflejo de la energía que hemos construido. Para Torque GC, esto es volver a casa", señaló Carlos Rodríguez, Director General del equipo.

Benjamín Salinas: Hemos demostrado nuestro valor como el socio local ideal

Benjamín Salinas:, Vicepresidente de Grupo Salinas, destacó la ambición del proyecto: "Hemos demostrado nuestro valor como el socio local ideal. En 2027 se trata de ir aún más lejos, establecer un nuevo estándar y ofrecer nuestro mejor evento hasta ahora". Cabe destacar que los eventos de LIV Golf han generado un impacto económico global superior a los mil millones de dólares, impulsando el turismo y la hospitalidad local.

La lista de espera para los boletos de 2027 ya se encuentra activa en el sitio oficial de la liga. Mientras tanto, la edición 2026 cierra hoy con un field estelar donde estrellas como Jon Rahm y el joven talento español de Fireballs GC han mantenido el suspenso hasta el último hoyo.

¿Listo para el 2027? La Ciudad de México ya espera por el siguiente birdie.

