LIV Golf Mexico City 2026, presenta a Los Ángeles Azules y Sofi Tukker como los conciertos oficiales que complementarán la enorme experiencia

El Club de Golf Chapultepec será el escenario del LIV Golf Chapultepec del próximo mes de abril, donde se han anunciado un par de shows especiales de carácter musical con Los Ángeles Azules y Sofi Tukker.

Sumado al gran espectáculo de golf y nivel competitivo, de Iztapalapa para el Mundo estarán Los Ángeles Azules el viernes 17 de abril y el sábado 18 de abril con Sofi Tukker.

Destaca que en el caso de la agrupación de música tropical, tienen más de 14 millones de oyentes y se estiman 76 millones de reproducciones solo en una de las plataformas más relevantes de música en línea.

Con sus grandes melodías como Cómo te voy a olvidar, 17 años, Amor a primera vista, El listón de tu pelo, Entrega de Amor, entre muchas otras canciones emblemática que suenan en todas las fiestas, reuniones y celebraciones de México.

Con su estilo, pondrán a bailar a los asistentes en esta edición del LIV Golf Mexico con lo que se vaticina una gran velada que cierran las acciones del viernes 17 de abril.

Pero para el 18 de abril, será Sofi Tukker, que con Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern, que harán electrizar el ambiente, la pista y una fiesta singular.

Sus reproducciones también se cuentan por millones y no hay duda de que el show será un atractivo único en su tipo.

En el tema deportivo, grandes golfistas están en competencia y Abraham Ancer y Carlos Ortiz tendrán los reflectores al presentarse en casa.

