Liverpool pagaría más de 100 millones por este jugador

El Liverpool está haciendo uno de los capítulos más activos y fuertes en su historia en el mercado de fichajes, con inversiones que ya superan los 200 millones de euros. Las recientes contrataciones por Florian Wirtz por más de 100 millones y de Hugo Ekitike por 95 millones, parece que no han saciado la ambición ni el presupuesto, ya que el club inglés ahora va con todo por Alexander Isak, que ahora sería el siguiente objetivo.

Te puede interesar: La verdadera causa de por qué Aaron Ramsey aún no debuta con los Pumas de la UNAM

De acuerdo con información de medios europeos, la directiva red podría preparar una oferta mejorada que rondaría los 145 millones, aunque esta cifra sigue estando considerablemente por debajo de los 197 millones que exige el Newcastle por su delantero estrella, al que no dejaría ir tan fácil.

Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.

Lo complejo de esta negociación radica en varios factores clave. Por un lado, el Newcastle ha dejado claro que no negociará seriamente hasta tener asegurado un reemplazo de primer nivel con nombres como Ivan Toney y Dominic Solanke ya en su lista de objetivos.

Liverpool, en tiempo de descuento para cerrar los refuerzos

Por otra parte, el Liverpool enfrenta una carrera contra el tiempo, consciente de que necesita reforzar su delantera cuanto antes para afrontar con garantías una temporada que incluye participación en Champions League y la lucha por el título doméstico.

Mientras tanto, el propio Isak mantiene un perfil bajo, aunque fuentes cercanas al jugador sugieren que estaría receptivo a unirse al proyecto que está construyendo Arne Slot en Merseyside. Esta situación trasciende meramente en lo económico, convirtiéndose en una prueba de fuerza entre dos modelos de club. Por una parte, el Liverpool demuestra su determinación por construir un equipo ganador con inversiones históricas. Y Newcastle con inversión árabe busca competir por todo.

Te puede interesar: Estuvo en la MLS, tiene solo 4 goles y Tigres lo fichó como una pieza clave para el Apertura 2025