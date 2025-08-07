Estuvo en la MLS, tiene solo 4 goles y Tigres lo fichó como una pieza clave para el Apertura 2025

Tigres de la UANL es uno de los clubes mexicanos que más en forma ha iniciado el período 2025/26 y, si bien cayó ante LAFC en la tercera jornada de la Leagues Cup 2025 , ya se encuentra clasificado a los cuartos de final. Con vistas en las etapas finales de este torneo y en la Liga BBVA MX, la directiva del cuadro universitario confirmó el fichaje de Marco Farfán, futbolista que llegará desde la MLS.

¿Cómo fue el paso de Marco Farfán por la MLS?

El lateral comenzó su carrera profesional a los 17 años, siendo joven, en Estados Unidos. Se formó en la academia del Portland Timbers hasta debutar en el año 2017, aunque gran parte de su carrera la disputó en el equipo B del cuadro estadounidense. En 2021 fue fichado por LAFC y, tras un año en Los Ángeles, fichó por Dallas FC en 2022. Jugó 244 partidos y anotó sólo 4 goles. Por otro lado, se reveló por qué Ángel Correa se adaptó tan rápido a Tigres .

Dallas FC Marco Farfán es refuerzo de Tigres

¿De dónde viene Marco Farfán, el nuevo fichaje de Tigres?

Marco Farfán llegó a Tigres desde Dallas FC de la MLS, siendo su primer equipo mexicano en su carrera, pese a tener 26 años de edad. Allí disputó 121 partidos, distribuidos en tres temporadas y media, consiguiendo 3 goles y 8 asistencias. Se desempeña como lateral izquierdo, aunque también puede jugar como zaguero central con ambos perfiles. También debutó en la Selección de los Estados Unidos el 9 de diciembre de 2020.

¿Cuál es el valor de mercado de Marco Farfán?

Marco Farfán ha aumentado su valor de mercado en los años recientes. Según el sitio Transfermarkt, especializado en precios de futbolistas y transferencias, el lateral izquierdo tiene un valor de mercado de 2 millones de euros, siendo su máximo histórico hasta la fecha. Ahora, tras llegar a Tigres, buscará consolidarse como lateral izquierdo titular, aunque también puede tener minutos dentro de la zaga central.