Llegadas de la Selección de México y Uruguay | Recibimiento 2025
En este video te mostramos las llegadas oficiales de la Selección de México y la Selección de Uruguay, con tomas exclusivas del ambiente, los aficionados, los jugadores y todo lo que ocurrió minutos antes de su llegada.
