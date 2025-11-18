deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
Video

Resumen México vs Paraguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 18 Noviembre

resumen completo del partido México vs Paraguay, disputado este 18 de noviembre durante la Fecha FIFA 2025. Revive las mejores jugadas, polémicas, atajadas, fallas y momentos que marcaron este Amistoso Internacional entre dos selecciones históricas del fútbol mundial.

Selección Mexicana
Selección Azteca
¡Malagón monumental! Otra vez salva a México con una atajada increíble | México vs Paraguay
Selección Azteca
¡Qué atajada de Malagón! Salva a México del tercer gol con una parada increíble | México vs Paraguay
Selección Azteca
¡GOL de Damián Bobadilla!| México 1 - 2 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Selección Azteca
¡GOL de Raúl Jiménez ! | de Penal | México 1 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Selección Azteca
¡GOL de Antonio Sanabria! | Revisión del VAR | México 0 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Selección Azteca
¡POR NADA! Edson Álvarez remata en el córner y estrella el balón en el poste | México vs Paraguay
Selección Azteca
¡Casi el primero de México! Tremendo tiro libre de Mora que salva el portero | México vs Paraguay
Selección Azteca
¡Se calentó el partido! Expulsan a auxiliar de Paraguay tras fuerte reclamo | México vs Paraguay
Selección Azteca
Gol de Paraguay ANULADO por falta | México vs Paraguay | Fecha FIFA
Selección Azteca
¡Merecido homenaje! a Jorge Campos | México vs Paraguay
