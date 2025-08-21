¡Llegaron las campeonas! Barcelona Femenil pisa suelo mexicano para el All Star | TV Azteca Deportes
Las campeonas de Europa llegan con figuras como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo y Ewa Pajor, mientras que el equipo mexicano estará liderado por Charlyn Corral, Jennifer Hermoso, Alice Soto, Greta Espinoza, Blanca Félix y muchas más.
