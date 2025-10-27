Llegó como ESTRELLA a Pumas, luego los demandó y ahora es pastor evangélico

La vida de Dani Alves ha dado un giro de 180 grados, el que fuera uno de los laterales más vistosos hace unos años en el FC Barcelona y en la Selección de Brasil, ahora ha dado un paso al costado y se convirtió en pastor evangélico. Su etapa con Pumas en el futbol mexicano fue por decir lo menos, un fracaso y ahora, tras salir de la cárcel, se dedica a enseñar la palabra de Dios.

Así lo han dado a conocer vídeos revelados en la Iglesia Elim Girona, en la que el ex jugador de futbol profesional toma la palabra: “Yo dije: Señor, hago un pacto contigo, porque dice tu palabra que tú eres Señor de pacto, el Señor que renueva pactos. Yo te voy a servir, pero tú cuida de mi casa, toca los corazones, y no permitas que esas personas me abandonen”,menciona Alves tras salir de la cárcel y ser absuelto por una presunta violación en una disco de España.

Alves vs Pumas

Cabe recordar que, Universidad Nacional y Dani Alves tenían vínculo vigente cuando se dio el problema del brasileño en suelo español y tuvo que dejar el futbol profesional. El club del Pedregal pidió cinco millones y un millón 125 mil dólares más por daños y prejuicios a la imagen del equipo. De hecho, había una cláusula en el contrato de Alves con Pumas en la que se señalaba que si el jugador tenía un escándalo público, el contrato se rescendiría de manera inmediata.

Hace una semanas, el Tribunal de Arbitraje Deportivo mejor conocido como TAS por sus siglas en inglés falló a favor del conjunto mexicano y el ex Paris Saint Germain. “El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución”, menciona el comunicado del Tribunal.

Finalmente, Alves tendrá que llegar a un arreglo con los Pumas o será su misma gente la que resolverá dicho caso, mientras su cliente predica la palabra de Dios.