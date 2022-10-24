Lo que aprendimos de la Semana 7 de la NFL

La Semana 7 de la NFL confirma los buenos momentos que atraviesan los equipos de Nueva York, y da triunfos a los mariscales de campo que vuelven de sus lesiones: Dak Prescott y Tua Tagovailoa. Esto es lo que aprendimos de esta jornada.

Los equipos de Nueva York son de verdad

Los dos equipos de New York, Giants y Jets, alargaron este domingo a cuatro su racha de triunfos consecutivos, respectivamente, en la semana siete de la temporada 2022 de la NFL.

Los Giants vencieron 23-17 a los Jacksonville Jaguars y se colocaron con seis victorias y una derrota en la lucha por la cima de la división Este de la NFC, en la que mandan los Philadelphia Eagles invictos con seis triunfos, que descansaron esta semana.

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El quarterback Daniel Jones tuvo una destacada actuación en el equipo del entrenador Brian Daboll; pasó para 202 yardas, consiguió una anotación y acumuló 107 yardas por tierra. Los Jaguars se quedaron con 2-5 en el tercer puesto del Sur de la AFC.

También este domingo los Jets derrotaron 16-9 a los Denver Broncos y ahora tienen marca de 5-2; luchan por el primer lugar del Este de la Conferencia Americana que dominan los Buffalo Bills con 5-1, los Bills descansaron esta jornada.

La defensiva de los Jets mantuvo sin touchdowns a los Broncos que no contaron con su pasador titular, Russell Wilson, fue sustituido por Brett Rypien. Denver, 2-5, es último del Oeste de la AFC.

Ls Chiefs arruinan el debut de Christian McCaffrey con San Francisco

En otro partido sobresalió la victoria de los Kansas City Chiefs 44-23 sobre los San Francisco 49ers que presumían tener la mejor defensiva de la NFL.

Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs, brilló con 423 yardas por pase y tres envíos de anotación. Kansas City se afianzó en el primer escalón de la división Oeste de la AFC; San Francisco es tercero con marca de 3-4 en el Oeste de la Conferencia Nacional.

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Los Panthers alargan mala racha de Tampa Bay

En Carolina, los Panthers rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas; superaron 21-3 a los Tampa Bay Buccaneers que lidera Tom Brady, que cayeron por segunda jornada seguida.

Los Panthers tienen marca de 2-5, empatados en el fondo del Sur de la NFC con los New Orleans Saints; en la misma división los Bucs tienen 3-4 igualados en primer lugar con los Atlanta Falcons.

Los Commanders sorprenden a Green Bay

La sorpresa de la jornada la dieron los Washington Commanders que propinaron a los Green Bay Packers su tercera derrota en fila al superarlos 23-21.

Los Commanders son últimos en el Este de la NFC con marca de 3-4. Packers son segundos en el Norte de la Nacional también con 3-4.

Dak Prescott vuelve al campo y gana con Dallas

En Dallas fue exitoso el regreso del pasador Dak Prescott con los Cowboys luego de cinco semanas inactivo por la lesión que sufrió en la semana uno en la mano derecha. Prescott guió a su equipo al triunfo 24-6 sobre los Detroit Lions.

Dallas ocupa la posición tres del Este de la Nacional con 5-2. Detroit, 1-5, es el peor de la NFC y último en la división Norte.