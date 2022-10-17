Lo que aprendimos de los partidos del domingo de la Semana 6 de la NFL

Los Pittsburgh Steelers, los New York Jets, y los Atlanta Falcons destacaron este domingo con sus inesperados triunfos sobre Buccaneers, Packers y 49ers en la semana seis de la temporada 2022 de la NFL. Esto es lo que aprendimos de los juegos del domingo.

Ritual NFL: El Resumen | Semana 5

Los Steelers sorprenden a Tampa

Con un brillante trabajo de su defensiva los Steelers dieron la primera sorpresa de la jornada; detuvieron al ataque de Tampa Bay que lidera el mariscal de campo Tom Brady, quien fue interceptado dos veces.

Pittsburgh superó 20-18 a los Bucs, en un duelo en el que sufrió la lesión de su novato quarterback Kenny Pickett, quien tuvo un pase de anotación; el suplente Mitch Trubisky entró para cerrar el duelo con un envío de touchdown.

Fue el segundo triunfo de los Steelers en la campaña a cambio de cuatro derrotas; se mantienen en el último lugar de la división Norte de la AFC. Los Bucs comparten la cima del Sur de la NFC con los Falcons con marca de 3-3.

Green Bay vuelve a caer con un equipo de Nueva York

En Green Bay los New York Jets llegaron a cuatro juegos ganados por dos perdidos con su inesperada victoria de 27-10 en el Lambeau Field, hogar de los Packers.

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La defensiva de los Jets fue determinante. Capturó en cuatro ocasiones a Aaron Rodgers, quarterback de Green Bay y sólo le permitió un pase de anotación.

El equipo de New York es segundo en la división Este de la AFC. Los Packers tienen récord de tres triunfos y tres derrotas en la posición dos del Norte de la NFC.

Los Falcons dan su mejor partido y vencen a los 49ers

Más tarde los Atlanta Falcons vencieron a los favoritos San Francisco 49ers por 28-14 con una gran actuación de su mariscal de campo, Marcus Mariota, quien sumó dos pases de anotación.

Jimmy Garoppolo, de los 49ers, también consiguió dos touchdowns, pero fue interceptado en un par de ocasiones.

En la división Oeste de la Nacional, San Francisco está empatado en primer lugar, con marca de 3-3, con los campeones Rams, que superaron 24-10 a Carolina; y con los Seahawks, que vencieron 19-9 a los Cardinals.

Los Bills dominan la Conferencia Americana

En uno de los partidos más atractivos de la semana seis los Buffalo Bills reclamaron el dominio de la Conferencia Americana con su victoria 24-20 sobre los Kansas City Chiefs.



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Con el resultado los Bills tienen el mejor récord de la AFC con 5-1 en la cima de la división Este. Los Chiefs acumulan cuatro triunfos y dos derrotas en el primer lugar del Oeste.

Se mantiene el invicto del equipo de Philadelphia

Cerró la actividad de este domingo la victoria de los Eagles 26-17 sobre los Cowboys. Philadelphia se mantiene como único invicto de la temporada con seis triunfos. Es primero del Este de la NFC, en la misma división, Dallas es tercero con 4-2.