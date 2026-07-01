Lo que le dijo Santi Gimenez a Piero Hincapié y que provocó la expulsión del ecuatoriano

La noche del martes 29 de junio resultó ser una muy dulce para la Selección Mexicana y toda su afición, pues derrotaron por marcador de 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en partido que tuvo bastante dosis de intensidad e incluso terminó con la expulsión de Piero Hincapié tras caer en el astuto juego de Santiago Gimenez.

A través de las imágenes de la transmisión de TV Azteca Deportes, se reveló lo que el jugador del AC Milan le dijo al defensor ecuatoriano que hoy junto a toda su línea falló, pues no demostraron ser una de las más potentes del mundo y que tuvo a dos elementos en la reciente final de la UEFA Champions League.

Al minuto 93', Piero Hincapié encaró a Santiago Gimenez, quien se hizo de palabras con el ecuatoriano y le contestó entre otras cosas lo que parece ser "a tu casa", lo cual provocó que el defensa del Arsenal enardeciera y terminó tapándose la boca para seguir diciéndole cosas al delantero mexicano.

¡Se va! 😬



Piero Hinvcapié se va expulsando del México vs Ecuador por taparse la boca 👀#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca



🔴 Los MEJORES partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ TOTALMENTE GRATIS en https://t.co/OqYzbKT3Ba y… pic.twitter.com/8DkPpRlGbE — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 1, 2026

Cabe mencionar que a partir de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se aplica la "Ley Prestianni", la cual es una normativa instaurada por la IFAB que establece la tarjeta roja directa para cualquier jugador que se cubra la boca deliberadamente al interactuar de manera confrontativa con un rival.

Tras revisar la acción en el VAR, el árbitro no dudó en mostrarle la roja a Piero Hincapié, hecho que terminó por hundir a un Ecuador que tuvo poca respuesta ante los dos golazos de México en el primer tiempo, además, las oportunidades peligrosas fueron oportunamente atendidas por el "Tala" Rangel.

¿Cuándo juega México su partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México se enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre Inglaterra y RD Congo el próximo domingo 4 de julio en el Estadio Ciudad de México, en donde el papel de la localía podría pesar de gran manera para el equipo dirigido por Javier "Vasco" Aguirre.