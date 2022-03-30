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LPGA cambia requisitos y Lorena Ochoa entra al Salón de la Fama

La LPGA, máximo organismo del golf profesional femenino, anunció que la mexicana, Lorena Ochoa ingresará al Salón de la Fama

lorena ochoa

Escrito por: Azteca Deportes

La LPGA dio a conocer distintos cambios en cuanto a sus requisitos para ingresar al Salón de la Fama. El más llamativo tiene que ver con la erradicación de los 10 años como golfista profesional.

Dicho cambio permitió que la mexicana Lorena Ochoa fuera elegible, es por eso que a la par también se informó sobre su ingreso.

Requisitos para entrar al Salón de la Fama de la LPGA

Para lograr entrar al Salón de la Fama es necesario, en primera instancia, haber ganado al menos un major o haber sido reconocida con el Premio Vare o el de Jugadora del Año. Posteriormente se deberá cumplir con cierta cantidad de puntos (27 en total) mismos que son otorgados con base a los títulos ganados y los premios obtenidos.

Con sus 27 campeonatos, incluidos dos majors, además de los cuatro trofeos a la Jugadora del Año, Ochoa alcanzó los 37 puntos. No obstante, la razón por la que hasta hoy no podía ser considerada para el Salón de la Fama era porque se había retirado al cabo de ocho temporadas.

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De acuerdo con una publicación emitida por la propia LPGA, la encargada de darle la noticia fue la exgolfista estadounidense, Nancy López, una de sus más grandes mentoras.

“Estaba en mi jardín cuando Nancy me habló con estas grandes noticias y fue como: ´¿qué hago con esto?´ Subí a mi carro y estaba en camino a recoger a los niños de la escuela, pero Nancy dijo: ‘no le puedes decir a nadie, a lo mejor a tus papás, pero por favor no lo compartas en las noticias´. Así que no dije nada, después se lo conté a mis papás y mi papá estaba muy emocionado”, fueron las palabras de Lorena, quien estará presente en el Chevron Championship de esta semana para su ceremonia de inducción.

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