Los Ángeles prevé derrama récord por Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y Los Ángeles ya vive la fiebre mundialista. La ciudad angelina, uno de los epicentros del torneo, se prepara para recibir una derrama económica estimada en $500 millones de dólares, impulsada por la llegada masiva de turistas, actividades culturales y ocho partidos que se disputarán en el moderno SoFi Stadium.

Un impacto económico sin precedentes para Los Ángeles

Durante ocho años, el Comité Anfitrión de Los Ángeles ha trabajado para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 deje una huella positiva en la región. Para Adam Burke, presidente de la Junta de Turismo y Convenciones, el impacto será histórico: más de $500 millones en ingresos nuevos y la creación de miles de empleos temporales.

Los Ángeles ya es una potencia turística con más de 540,000 residentes que dependen directamente de esta industria. Por eso, la ciudad ve el Mundial como una oportunidad única, especialmente al tratarse de la edición más grande de la historia, con 48 selecciones y un formato ampliado a 12 grupos.

Además, la expectativa no se limita a quienes tengan boletos: solo 65,000 aficionados podrán entrar al SoFi Stadium por partido, pero se espera que cientos de miles lleguen a la ciudad sin intención de ir al estadio, buscando vivir la experiencia mundialista en festivales, viewing parties y eventos especiales.

Ocho partidos y una ciudad lista para vivir la Copa Mundial de la FIFA

El duelo entre Estados Unidos y Paraguay, programado para el 12 de junio en Inglewood, marcará el inicio de la Copa Mundial de la FIFA para la selección local. Será el primero de los ocho partidos que albergará Los Ángeles durante los 39 días del torneo.

La campeona mundial Mia Hamm anticipa un ambiente espectacular tanto dentro como fuera del estadio: “El ambiente será increíble, no hay asiento malo”, dijo a ABC.

Las autoridades locales ya preparan un calendario extenso de actividades culturales, deportivas y familiares en toda la ciudad, desde el festival oficial para fans hasta eventos comunitarios en diversos barrios donde viven miles de aficionados de los países participantes.

En el sur de California conviven comunidades de prácticamente todas las naciones clasificadas, lo que garantiza una mezcla de culturas, colores y celebraciones que solo un torneo como la Copa Mundial de la FIFA 2026 puede generar.