Los Angeles Rams 14-0 Dallas Cowboys EN VIVO: ¿Dónde ver gratis el partido y el resultado en la pretemporada de la NFL?; marcador online

Los Angeles Rams se enfrentan HOY 9 de agosto ante los Dallas Cowboys , en el inicio de los trabajos de pretemporada, choque que ocurrirá en el SOFI Stadium de California.

Este gran compromiso que ha despertado mucho interés lo podrás ver EN VIVO desde las 5:00 PM a través de Azteca Deportes Network, gracias a la alianza que se cocinó en semanas posteriores para tener los partidos de Rams.

Lo que tienes que saber del Rams vs Cowboys

Fecha: Sábado 9 de agosto

Hora: 17:00 hrs (Tiempo del centro de México)

Lugar: SoFi Stadium – Inglewood, California

Transmisión: Azteca Deportes Network

Así llegan Rams y Cowboys a este compromiso de pretemporada

Los Rams se presentan en casa buscando darle continuidad a los construido en 2024: Los Rams, que tuvieron una exitosa temporada 2024, y este es el juego en el que se evaluará a la plantilla. Sean McVay entrenador en jefe podría darle minutos a jugadores de reserva y a jóvenes quarterbacks de campo como Stetson Bennett y Dresser Winn.

Cowboys, a luchar una vez más: Cowboys tienen cuentas pendientes con su afición y este partido será crucial para evaluar a sus nuevas piezas, incluyendo a corredor Jeydon Blue y el liniero ofensivo Tyler Booker, así como para probar a los mariscales de campo Joe Milton III y Will Grier en ausencia de Dak Prescott.