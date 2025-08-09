Los Angeles Rams 14-0 Dallas Cowboys EN VIVO: ¿Dónde ver gratis el partido y el resultado en la pretemporada de la NFL?; marcador online
Los Angeles Rams se enfrentan en casa en el inicio de la pretemporada en la NFL, ante los Dallas Cowboys, equipos que buscan tener un emocionante y productivo arranque.
Los Angeles Rams se enfrentan HOY 9 de agosto ante los Dallas Cowboys , en el inicio de los trabajos de pretemporada, choque que ocurrirá en el SOFI Stadium de California.
Este gran compromiso que ha despertado mucho interés lo podrás ver EN VIVO desde las 5:00 PM a través de Azteca Deportes Network, gracias a la alianza que se cocinó en semanas posteriores para tener los partidos de Rams.
Lo que tienes que saber del Rams vs Cowboys
- Fecha: Sábado 9 de agosto
- Hora: 17:00 hrs (Tiempo del centro de México)
- Lugar: SoFi Stadium – Inglewood, California
- Transmisión: Azteca Deportes Network
Así llegan Rams y Cowboys a este compromiso de pretemporada
- Los Rams se presentan en casa buscando darle continuidad a los construido en 2024: Los Rams, que tuvieron una exitosa temporada 2024, y este es el juego en el que se evaluará a la plantilla. Sean McVay entrenador en jefe podría darle minutos a jugadores de reserva y a jóvenes quarterbacks de campo como Stetson Bennett y Dresser Winn.
- Cowboys, a luchar una vez más: Cowboys tienen cuentas pendientes con su afición y este partido será crucial para evaluar a sus nuevas piezas, incluyendo a corredor Jeydon Blue y el liniero ofensivo Tyler Booker, así como para probar a los mariscales de campo Joe Milton III y Will Grier en ausencia de Dak Prescott.
La pizarra no se mueve y de momento RAMS se ven mejores
Down goes the QB! 😤— Los Angeles Rams (@RamsNFL) August 10, 2025
📺 @ABC7 | 📲 https://t.co/4beUdm4vkg pic.twitter.com/TixdwegVVB
Culmina el primer cuarto en SoFi Stadium con ventaja clara de Rams
Se terminó el primer cuarto en Los Angeles, donde este juego de pretemporada de los Rams, presenta una ventaja de 14-0 sobre los Dallas Cowboys.
¿Cómo fue la anotación de los Rams?
Aquí el momento en el que RAMS anotaron para ampliar su ventaja en SoFi Stadium de Los Angeles
Another one, thank you! @blake_corum | 📺 @ABC7 | 📲 https://t.co/4beUdm4vkg pic.twitter.com/EUl0aAj4qB— Los Angeles Rams (@RamsNFL) August 9, 2025
Llegan más puntos para los RAMS
B. Corum pone otros seis puntos en la pizarra en una serie que fue productiva y de nuevo llegó el pateador J. Karty para poner el punto extra para poner esto 14-0.
Davante Adams, de 32 años luce impresionado con Rams
El receptor Avante Adams, uno de los mejores en la NFL, habló sobre la energía en el equipo, su emoción de cara a lo que viene en la temporada. El receptor está viendo el juego cuando los suplentes tienen ahora su oportunidad de lucirse.
RAMS ya se pone con ventaja de 7-0 sobre COWBOYS
Los LA Rams abren el marcador, se acercaron con su estrategia y anotaron con B. Corum. El punto extra lo convirtió J. Karty para poner el 7-0 en el primer cuarto el cuadro de los Rams sobre los Cowboys.
2️⃣2️⃣ punches it in!— Los Angeles Rams (@RamsNFL) August 9, 2025
📺 @ABC7 | 📲 https://t.co/4beUdm4vkg pic.twitter.com/QOceqvKDKN
Revisan jugada en el primer cuarto se anuncia el pase completo para Rams
Bennet lanzó a Smith, este último tomó el ovoide pero en la lucha quedaba la duda si había sido jugada completa, por lo que Cobwoys retó la situación. Tras unos minutos se decretó que había sido pase profundo y completo de 39 yardas.
Ha arrancado el juego en Los Angeles. ¿Quién ganará, Rams o Cowboys?
El SoFi Stadium, preparado en su esplendor para este compromiso
Rams se alistan para en breve dar el arranque de su pretemporada
Dallas, se alista para el juego teniendo en mente sus objetivos en el 2025
Dallas muestra momentos previos al juego, estando con la mentalidad de alcanzar sus metas en este 2025. El camino como organización comienza ya este sábado 9 de agosto en California enfrentando a Rams.
Un aficionado con capacidades diferentes, logrando uno de sus sueños
Making Zach's wish come true. 🥹💙 pic.twitter.com/BhByYJnavQ— Los Angeles Rams (@RamsNFL) August 9, 2025
¿Qué tal los zapatos en el equipo de los Rams, un verdadero lujo?
Tony Fields III y Thomas, tienen super zapatos para sus juegos de pretemporada, hechos a la medida y con sus espectaculares diseños.
La práctica en las patadas de Karty
Así entrena Karty Party las patadas, para el momento en el que se le mande a hablar en el juego de pretemporada, que podrás ver EN VIVO en Azteca Deportes Network
Ready for a Karty Party. 🕺#RamsHouse | @StanfordFball pic.twitter.com/sLxNdtcEWl— Los Angeles Rams (@RamsNFL) August 9, 2025
Esta es la Semana 1 de la temporada 2025-2026 en la NFL
Jueves, 4 de septiembre
- Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles
Viernes, 5 de septiembre
- Los Angeles Chargers vs. Kansas City Chiefs (partido en São Paulo, Brasil)
Domingo, 7 de septiembre
- Tampa Bay Buccaneers vs. Atlanta Falcons
- Cincinnati Bengals vs. Cleveland Browns
- Miami Dolphins vs. Indianapolis Colts
- Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars
- Las Vegas Raiders vs. New England Patriots
- Arizona Cardinals vs. New Orleans Saints
- Pittsburgh Steelers vs. New York Jets
- New York Giants vs. Washington Commanders
- Tennessee Titans vs. Denver Broncos
- San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks
- Detroit Lions vs. Green Bay Packers
- Houston Texans vs. Los Angeles Rams
- Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills
Lunes, 8 de septiembre
- Minnesota Vikings vs. Chicago Bears
COMENZAMOS CON ESTE MINUTO A MINUTO DE RAMS VS COWBOYS
¿Qué esperar del primer juego de pretemporada de RAMS VS COWBOYS?
Como todo juego de pretemporada en cualquier deporte, es la oportunidad de probar jugadores, estrategias, movimientos, ideas y hacer muchas sutituciones para de nueva cuenta, probar. Así que Sean McVay, entrenador en jefe de Los Angeles y Brian Schottenheimer de Dallas Cowboys, tienen una gran oportunidad de encontrarse de nueva cuenta en la acción, probarse y ver de nuevo a sus aficiones que ya esperan el arranque de temporada.