Los Angeles Rams vs Dallas Cowboys, horario y dónde ver en vivo el partido de pretemporada de la NFL

Este sábado 9 de agosto, los reflectores de la NFL apuntan al SoFi Stadium en Inglewood, California, donde Los Angeles Rams recibirán a los Dallas Cowboys en su primer partido de pretemporada de la campaña 2025-26. El encuentro está programado para las 5:00 PM (hora del centro de México) y será transmitido en VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes, a través de TV Azteca Network.

¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.

Ambos equipos llegan con expectativas renovadas. Los Rams, dirigidos por Sean McVay, buscan afinar detalles tras una temporada 2024 en la que terminaron como líderes de la NFC Este con marca de 10-7. Para esta nueva campaña, han reforzado su ofensiva con la llegada del receptor estrella Davante Adams, mientras que la defensa juvenil sigue mostrando progreso. El debut oficial de los Rams en temporada regular será el 7 de septiembre ante los Houston Texans, también en el SoFi Stadium.

Por su parte, los Cowboys, que vienen de una decepcionante marca de 7-10 en 2024, han apostado por una reestructuración agresiva. Entre sus refuerzos destacan George Pickens, Kenneth Murray Jr. y Kaiir Elam, además del regreso de Dak Prescott, quien se perdió nueve juegos la temporada pasada. Este partido será clave para evaluar a sus nuevas piezas, como el corredor novato Jaydon Blue y el liniero ofensivo Tyler Booker.

En cuanto a los mariscales de campo, se espera que los Rams den minutos a Stetson Bennett y Dresser Winn, mientras que los Cowboys probarán a Joe Milton III y Will Grier, en un duelo que servirá para definir profundidad en ambas plantillas.

¿Cuáles son los partidos que transmitirá TV Azteca Deportes?

Rams vs. Dallas Cowboys

Fecha: Sábado 9 de agosto

Estadio: SoFi Stadium, Inglewood

Hora: 17:00 (CDMX)

Rams vs. Los Angeles Chargers

Fecha: Sábado 16 de agosto

Estadio: SoFi Stadium, Inglewood

Hora: 17:00 (CDMX)

Cleveland Browns vs. Rams

Fecha: Sábado 23 de agosto

Estadio: Cleveland Browns Stadium

Hora: 11:00 (CDMX)

