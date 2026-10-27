Karrry Kane: El ganador del Balón de Oro que sueña con jugar en la NFL

Harry Kane ha dedicado su vida a perfeccionar el arte de marcar goles. Después de conquistar el Balón de Oro 2026, el delantero inglés contempla un desafío que lo llevaría lejos de los estadios de futbol. Sueña con escuchar su nombre en la NFL, donde los goles se consiguen con un ovoide y entre dos postes amarillos.

El capitán de Inglaterra firmó una temporada de 73 anotaciones entre el Bayern Múnich y su selección. A sus 33 años, está en la cima de su profesión, pero lleva tiempo imaginando cómo sería empezar de nuevo como kicker, el especialista encargado de convertir goles de campo y puntos extra en el futbol americano.

Harry Kane in the NFL? We approve ☑️ https://t.co/m21oc44ZDq — NFL UK & Ireland (@NFLUKIRE) September 23, 2026

Su fascinación por la NFL nació como espectador y creció siguiendo la carrera de Tom Brady. Kane cree que la precisión y el temple que exige cobrar un penal podrían ayudarlo a competir en un deporte donde una sola patada puede decidir un campeonato.

¿Cuándo podría Harry Kane jugar en la NFL?

El inglés ha explicado que su posible cambio de deporte dependerá de cómo evolucione su carrera durante los próximos cinco o seis años. Incluso contempla dedicar entre seis meses y un año a entrenar antes de buscar una oportunidad.

“Es algo que intentaré analizar con mayor seriedad”, declaró Kane hace unos meses al hablar de su deseo de convertirse en pateador.

También ha considerado jugar en la MLS y aprovechar su estancia en Estados Unidos para acercarse al futbol americano. Por ahora, su prioridad sigue siendo el Bayern Múnich.

5 - Harry Kane is just the fifth player to win both the Ballon d'Or and European Golden Shoe in the same season after Lionel Messi (3), Cristiano Ronaldo (2), Ronaldo and Gerd Müller. Famous. https://t.co/ulc5jzG7vh — OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2026

Los futbolistas que llegaron a la NFL

Kane tendría que recorrer un camino que otros futbolistas ya conocen. Brandon Aubrey, actual pateador de los Dallas Cowboys, fue defensa en Notre Dame y elegido por Toronto FC en el SuperDraft de la MLS de 2017. Después de abandonar el futbol, aprendió a patear un balón ovalado y llegó a la NFL en 2023.

Josh Lambo también cambió de disciplina. Fue portero en las categorías juveniles de Estados Unidos y pasó por FC Dallas antes de convertirse en pateador universitario y jugar con los Chargers y Jaguars.

El antecedente más llamativo pertenece al austriaco Toni Fritsch, antiguo futbolista del Rapid Viena que llegó a los Cowboys en 1971 y ganó el Super Bowl VI.

Para Kane, el desafío sería aprender a vivir con una presión distinta. En el futbol puede disponer de varias oportunidades para marcar. En la NFL, quizá solo tenga una patada para justificar su presencia.

El Balón de Oro representa la cima de su primera carrera. Su sueño americano, todavía lejano, podría convertirse en el comienzo de una segunda.