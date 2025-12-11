Tigres y Toluca son dos de las mejores defensivas del torneo; ¿quién tiene ventaja en este apartado?

Este jueves se llevará a cabo el primer capítulo de la gran final del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre Tigres y Toluca, dos escuadras que fueron las mejores de la tabla general y que, ahora, se medirán dentro del Volcán Universitario, uno de los campos más complicados dentro del país.

Tigres llega a esta instancia luego de eliminar a Cruz Azul gracias a su posición en la tabla tras empatar a 2 goles frente a los celestes. Toluca, por su parte, constó con la misma suerte después del 3-3 ante Rayados, resultado que le ayudó a llegar a la final gracias a su primer lugar en la tabla general.

Tigres o Toluca, ¿quién defiende mejor en el Apertura 2025?

Bien dicen que las defensivas ganan campeonatos y tanto felinos como choriceros están conscientes de ello. De hecho, las dos instituciones fueron, junto al América, las mejores defensivas de la temporada contando la Liguilla del Apertura 2025, por lo que ambas escuadras tienen cierta “desventaja” sobre los azulcremas al tener dos duelos más que ellos.

Si se cuentan los 17 juegos de temporada regular, así como los cuatro duelos de cuartos de final y semifinal, es Tigres quien lidera este apartado al sumar solamente 21 tantos en contra. Toluca, por su parte, se encuentra un escalón por debajo al recibir 22 dianas en la misma cantidad de partidos.

Ahora bien, en cuanto a la Liguilla se refiere la realidad es que ambas instituciones están sumamente parejas, pues mientras los felinos recibieron tres dianas de Xolos y dos más de Cruz Azul, el club mexiquense permitió cuatro tantos, uno frente a los Bravos de Juárez y tres más contra Rayados de Monterrey.

¿Quién tiene mejor ofensiva entre Toluca y Tigres?

La situación cambia si es que de ofensivas hablamos, pues en este apartado son los Diablos Rojos quienes se quedan con el primer lugar por un margen importante respecto a su rival. En el Apertura 2025 los choriceros acumulan 48 goles a favor, mientras que los felinos suman 42 dianas contando la etapa de Liguilla.