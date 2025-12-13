Los fracasos que tuvo el Club América en la Liga BBVA MX 2025

El 2025 quedará registrado como uno de los años más oscuros para el Club América . El equipo dirigido por André Jardine estuvo acostumbrado a dominar la escena del fútbol nacional en todas sus competiciones. Pero este periodo anual perdió su hegemonía y cosechó frustración, cuestionamientos y desilusión.

Estas fueron las derrotas que sufrieron las Águilas en 2025. Estos fracasos afectaron el ánimo de los dirigentes, jugadores y la propia afición. Sin embargo, el plantel azulcrema no bajará los brazos e irá por todo en las citas deportivas de 2026.

Las derrotas dolorosas que tuvo el Club América en la Liga BBVA MX durante este 2025

A lo largo de estos meses, los de Coapa acumularon 9 fracasos que han puesto en juego la credibilidad de la institución y el desempeño de varios jugadores. Estas fueron las derrotas que cambiaron el destino del plantel en 2025 en la Liga BBVA MX :

Derrota en la final del Clausura 2025 frente a los Diablos Rojos del Toluca. Eliminación en cuartos de final de la Concachampions frente a Cruz Azul. Caída en el repechaje para el Mundial de Clubes ante LAFC de la MLS. Derrota en el Campeón de Campeones nuevamente contra Toluca. Pérdida del Clásico Nacional ante Chivas en el Apertura 2025. Derrota frente a Cruz Azul en el Apertura 2025. Eliminación en primera ronda de la Leagues Cup 2025. Eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025 frente a Rayados.

¿Qué sigue para el Club América de cara a un 2026 lleno de desafíos en la Liga BBVA MX?

La suma total de estos desempeños ponen en duda el futuro de la institución en la Liga BBVA MX. El 2026 será un año de desafíos para las Águilas y obliga al club a replantearse el proyecto futbolístico.

El complicado 2025 dejó al Club América en una encrucijada deportiva. Luego de un ciclo anterior exitoso, el equipo evidenció carencias defensivas, falta de regularidad y una incapacidad para responder en partidos decisivos.

Las derrotas ante rivales directos como Chivas, Cruz Azul y Toluca profundizaron el malestar entre la afición y aumentaron la presión sobre el técnico André Jardine. Para la institución, la exigencia es inmediata: reestructurar, corregir y recuperar la jerarquía que los ha caracterizado históricamente. Tras un año para el olvido, las Águilas enfrentarán el 2026 con la obligación de renacer.