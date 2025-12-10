América quiere a este jugador que Pumas despreció alguna vez y promete ser un refuerzo de lujo

La dirigencia del Club América ya empezó a moverse en el mercado invernal con el objetivo de reforzar al equipo de cara al Clausura 2026. Curiosamente, el primer refuerzo que llegaría a Coapa es un excanterano de Pumas, quien actualmente brilla en las Fuerzas Básicas de otro club de la Liga BBVA MX.

Se trata de Miguel Ángel Carreón, mediocampista de 21 años que debutó con Pumas en 2022, pero que jamás recibió la continuidad que buscaba. Actualmente, se encuentra en el equipo Sub 23 de Atlético San Luis, donde se consolidó como una de las grandes promesas del futbol nacional.

La directiva azulcrema, presionada tras un semestre en el que el equipo no alcanzó la final , tomó la decisión de reforzarse con talento mexicano de proyección inmediata. Carreón encaja perfecto en esa búsqueda y es por eso que su arribo a Coapa está prácticamente cerrado, según informó el periodista Yeudiel Pacheco.

La falta de minutos en Pumas empujó a Carreón a buscar nuevas alternativas. Fue en Atlético San Luis donde finalmente encontró un sitio ideal para él y adquirió un rol protagónico en el equipo Sub-23. Gracias a sus buenas actuaciones, despertó el interés del América.

Un fichaje estratégico para América, con el sello de Pumas

Según fuentes cercanas a la institución, Carreón ya firmó su vínculo con el América y la oficialización podría producirse en los próximos días. Por el momento, se desconoce si entrará de inmediato en los planes de André Jardine o si primero se sumará a las categorías juveniles de las Águilas.

Será cuestión de tiempo para saber si Pumas lamenta haber dejado marchar al joven futbolista y si el América logra sacarle todo su potencial. Cabe destacar que, en este semestre, disputó 10 partidos con el Atlético San Luis Sub-23 y marcó un gol.