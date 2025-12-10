Cruz Azul se enfrentó a algo que no creía: estos son todos los títulos de Giorgian de Arrascaeta

El sueño se terminó y Cruz Azul perdió 2-1 con Flamengo a pesar del golazo de Jorge Sánchez. Pese al buen nivel de la mayoría de los jugadores de La Máquina, el equipo brasileño de Conmebol contaba en su plantilla con Giorgian de Arrascaeta, mediocampista uruguayo autor del doblete y que no para de ganar títulos como profesional. Alcanzó su 16º consagración.

En el comienzo del encuentro el defensor Gonzalo Piovi prácticamente le regaló el gol a de Arrascaeta , que estuvo fino para abrir el marcador. A pesar del empate de Sánchez Ramos, luego el propio uruguayo marcó el segundo para que Flamengo le quite el título del Derbi de las Américas al Cruz Azul y así sumar otra estrella para su carrera.

En este partido que también era válido por los cuartos de final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 (el que llegue a la final se medirá con el PSG), de Arrascaeta fue fundamental para vencer al representante de la Liga BBVA MX y de la Concacaf en el torneo que se está disputando en Qatar. Y quiere seguir ampliando su palmarés.

TE PUEDE INTERESAR:



Los 16 títulos de Giorgian de Arrascaeta como profesional

Torneo Clausura 2013 (Uruguay, Defensor Sporting)

Copa de Brasil 2017 (Cruzeiro)

Copa de Brasil 2018 (Cruzeiro)

Brasileirao 2019 (Flamengo)

Supercopa de Brasil 2020 (Flamengo)

Brasileirao 2020 (Flamengo)

Supercopa de Brasil 2021 (Flamengo)

Copa de Brasil 2022 (Flamengo)

Copa de Brasil 2024 (Flamengo)

Supercopa de Brasil 2025 (Flamengo)

Brasileirao 2025 (Flamengo)

Copa Libertadores 2019 (Flamengo)

Recopa Sudamericana 2020 (Flamengo)

Copa Libertadores 2022 (Flamengo)

Copa Libertadores 2025 (Flamengo)

Derbi de las Américas 2025 (Flamengo).

Además de los títulos mencionados, Giorgian de Arrascaeta también ha logrado torneos estaduales en el futbol brasileño. Precisamente conquistó el Campeonato Mineiro 2018 con el Cruzeiro y ganó 5 veces el Campeonato Carioca con el Flamengo.

Si bien el gol es un regalo de Cruz Azul, sigue la racha interminable de el mago De Arrascaeta en el mejor año de su carrera



Imparable



pic.twitter.com/qd44lGozJN — Pedro Figueredo (@PedroFigue_98) December 10, 2025

Los números de Giorgian de Arrascaeta con el Flamengo

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, los números del volante de 31 años con el Flamengo son los siguientes: