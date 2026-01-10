Los jugadores que ilusionan a sus equipos en la Liga BBVA MX de cara al Clausura 2026

Antes del Clausura 2026 , varios clubes de la Liga BBVA MX decidieron reforzarse de manera estratégica. Así es como han incorporado futbolistas que prometen elevar el nivel competitivo y convertirse en piezas clave dentro de sus respectivos proyectos deportivos.

Las nuevas incorporaciones no solo destacan por su trayectoria o impacto mediático, sino también por el rol que están llamados a desempeñar. Desde líderes en el mediocampo hasta delanteros goleadores, estos refuerzos representan una ilusión para las aficiones de la Liga BBVA MX.

Los 9 jugadores que generan expectativa rumbo al Clausura 2026

Rodrigo Dourado- Club América

El mediocampista brasileño llega para convertirse en el eje del medio campo azulcrema. Su capacidad de recuperación, orden táctico y liderazgo lo perfilan como el equilibrio que permitirá liberar a los jugadores ofensivos y sostener el ritmo competitivo del equipo.

Sebastián Córdova- Toluca

Uno de los refuerzos más mediáticos del bicampeón. Destaca por su creatividad, llegada al área y disparo de media distancia: cualidades que lo convierten en un generador constante de juego y un futbolista determinante en encuentros cerrados.

Ángel Sepúlveda- Chivas

El delantero michoacano se incorpora al Rebaño como una opción probada en ataque. Su buen juego aéreo y presión desde la salida rival generan confianza en que aportará goles y experiencia en momentos clave.

Juninho Vieira- Pumas

El defensor brasileño refuerza la zaga universitaria con presencia física y solidez en el mano a mano. Su buen juego por arriba y capacidad para salir jugando apuntan a darle estabilidad a la defensa.

Alan Mozo- Pachuca

El futbolista llega a los Tuzos como un lateral intenso y de recorrido constante. Su proyección ofensiva y entrega en ambos sectores del campo lo convierten en una pieza clave para un sistema dinámico y de alta exigencia física.

Julián Carranza- Necaxa

El delantero argentino llega con la etiqueta de goleador. Su presencia en el área y el buen juego de espaldas lo perfilan como el referente ofensivo que necesita el conjunto de los Rayos.

Salomón Rondón- Pachuca

El jugador es uno de los fichajes más importantes del torneo. Su experiencia internacional y fortaleza física lo posicionan como líder del ataque en partidos de alta presión.

Diber Cambindo- León

El atacante colombiano es una apuesta fuerte en ofensiva. Su potencia, velocidad y capacidad para atacar los espacios generan expectativa de que se consolide como el delantero titular y aporte goles de manera constante.

Pável Pérez- Toluca

El jugador se suma al campeón como un futbolista versátil, capaz de desempeñarse por las bandas o como volante ofensivo. Su dinamismo y llegada al área lo convierten en una opción confiable dentro de la rotación del equipo.