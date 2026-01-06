Este es el único club de la Liga BBVA MX que podría destronar al Toluca en el Clausura 2026, según la IA

Toluca es el mejor equipo de la Liga BBVA MX, pues su bicampeonato del Clausura y Apertura 2025 lo confirman. Pese a lograr esta gran hazaña, el conjunto escarlata busca igualar lo conseguido por el América y va por su tercer título consecutivo, pues están armando una gran plantilla con refuerzos de renombre como lo es Sebastián Córdova . No obstante, existe un club que lo podría destronar.

De acuerdo con la IA, Tigres es el único club que podría arrebatarle a los Diablos Rojos su aspiración de conseguir el tricampeonato, ya que fue el equipo que llegó hasta la final en el Apertura 2025 y estuvo a punto de salir victorioso, pues llevó el duelo hasta una agónica instancia de penales. ¡Una completa locura!

Tigres es el club que le podría arrebatar la gloria a los Diablos Rojos.|Tigres de la UANL

El conjunto felino contará con la mayoría de los jugadores que formaron parte del 11 inicial de Guido Pizarro, aunque si desea buscar revancha deberá reforzarse, pues hasta el momento lleva 5 bajas para el Clausura 2026:



Javier Aquino – Aún sin equipo Sebastián Córdova – Toluca Eduardo Tercero – León Bernardo Parra – Querétaro Eugenio Pizzuto – Atlante

TE PUEDE INTERESAR:



La estadística que avala a Tigres como contendiente de Toluca

Tigres tuvo un gran Apertura 2025, pues de la mano de Guido Pizarro el club cerró la Fase de Grupos invicto al registrar de visitante 4 triunfos y el mismo número de empates. Su único descalabro fue en la jornada 5 cuando cayó por 3-1 ante América en el Estadio Universitario.

El conjunto de la UANL no solo buscará detener el tricampeonato del conjunto escarlata, sino escalar posiciones entre los más ganadores de la Liga BBVA MX, pues de conseguir el título del Clausura 2026, se ubicaría como el cuarto más ganador, solo por detrás de Chivas, Toluca y América.

Cabe destacar que hasta el momento Tigres no ha confirmado ningún fichaje para el torneo venidero a 5 días de que inicie, pues el domingo 11 de enero visitará al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.