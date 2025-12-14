Los jugadores que militaron en la Liga MX y que son campeones en Argentina

El futbol argentino tiene un nuevo campeón. Estudiantes de La Plata se proclamó como el nuevo monarca de la Liga Profesional tras vencer a Racing en una final dramática que se definió por penales, luego de un empate en el tiempo agregado. Esta victoria, le otorga al Pincha su título número 11 en la historia del certamen local.

Este trofeo tiene una conexión especial con el futbol mexicano, ya que en el plantel del nuevo campeón, figuran varios jugadores con pasado en la Liga MX. Comenzamos con el central Leandro González Pírez, quien tuvo un breve paso por los Xolos de Tijuana, y ahora fue una pieza clave en la zaga durante la temporada.

4 exjugadores de Liga MX campeones

Junto a él en la central, también levantaron el trofeo Santiago Núñez, que vistió la camiseta del Santos Laguna durante un año, y Ramiro Funes Mori, cuya experiencia en el Cruz Azul no fue tan destacada pero que en Argentina reencontró su mejor versión.

Completa este grupo el volante Leo Suárez, quien ya conocía la gloria en México después de ser campeón con el América en 2023 y ahora repite la hazaña al otro lado del Río de la Plata. Pese a no tener mucha participación, el exazulcrema consiguió otra copa a su palmarés.

El título, logrado con carácter en la tanda de penaltis, con una gran actuación de Fernando Muslera consolida a Estudiantes como una potencia del fútbol sudamericano y demuestra, una vez más, el vínculo de calidad que existe entre el balompié argentino y el mexicano.

