¡Se ilusionan con el triplete y ganar el Mundial 2026! Los mejores MEMES tras la ruptura amorosa de Lamine Yamal y Nicky Nicole

Las redes sociales se han llenado de memes de esperanza con Lamina Yamal al confirmarse que ha terminado su relación con Nicki Nicole

Balón de Oro 2025
Lamine Yamal
Lamine Yamal es el jugador que le puede arrebatar el Balón de Oro 2025 a Dembelé
Iván Vilchis
Internacional
En las últimas horas, se ha dado a conocer que Lamine Yamal y Nicki Nicole han terminado su relación. Ambas celebridades han mencionado que se ha terminado la relación desde hace varios días y tras los diferentes rumores que hay en redes sociales sobre una infidelidad de ambos, han decidido romper el silencio detallando que no ha sido por eso su ruptura.

Al darse a conocer la noticia de su separación, las redes sociales se han llenado de memes por aficionados de Barcelona y los haters de Lamine Yamal.

Te puede interesar: El crack mundial que sufrió la misma lesión que LamineYamal y que arruinó su carrera

Los mejores memes de la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Un sector, se encuentra feliz y compartiendo memes referentes a que si le fueron infiel a Lamine, sería un beneficio para Barcelona pues en su anterior relación se mencionó que terminó porque le fueron infiel y a los meses logró ganar triplete nacional con los culés, fue segundo en el balón de oro y mostró un gran nivel en el terreno de juego.

