¡Se ilusionan con el triplete y ganar el Mundial 2026! Los mejores MEMES tras la ruptura amorosa de Lamine Yamal y Nicky Nicole
Las redes sociales se han llenado de memes de esperanza con Lamina Yamal al confirmarse que ha terminado su relación con Nicki Nicole
En las últimas horas, se ha dado a conocer que Lamine Yamal y Nicki Nicole han terminado su relación. Ambas celebridades han mencionado que se ha terminado la relación desde hace varios días y tras los diferentes rumores que hay en redes sociales sobre una infidelidad de ambos, han decidido romper el silencio detallando que no ha sido por eso su ruptura.
💔📲 Nicki Nicole pone fin a los rumores y le envía un mensaje al periodista Jordi Martín para comunicar oficialmente que su romance con Lamine Yamal terminó.— PrimiciasYa.PY (@primiciasyapy) November 1, 2025
La cantante agradeció el apoyo de sus fans y pidió respeto por este momento difícil. 😢💬#primiciasyapy pic.twitter.com/LSD7JuGL7x
Al darse a conocer la noticia de su separación, las redes sociales se han llenado de memes por aficionados de Barcelona y los haters de Lamine Yamal.
Los mejores memes de la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole
Un sector, se encuentra feliz y compartiendo memes referentes a que si le fueron infiel a Lamine, sería un beneficio para Barcelona pues en su anterior relación se mencionó que terminó porque le fueron infiel y a los meses logró ganar triplete nacional con los culés, fue segundo en el balón de oro y mostró un gran nivel en el terreno de juego.
La última vez que le fueron infiel a Lamine, España ganó una Eurocopa, el Barça triplete nacional y quedó segundo en el balón de oro pic.twitter.com/loZTuLiWSy https://t.co/LFrp3dV1ux
— 𝟏𝟎 (@Alexaxfcb) November 1, 2025
LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE CONFIRMAN QUE YA NO ESTÁN JUNTOS.
EL MUNDO NO ESTÁ LISTO PARA EL BUZZ CUT CON CORAZÓN ROTO DE LAMINE. SU PRIME SERÁ HISTÓRICO.
— Manutinho (@GxlDeManutinho) November 1, 2025
LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE LO HAN DEJADO
VA A VOLVER EL PRIME DE LAMINE pic.twitter.com/oL6KQQ4zx9
— . (@GxldeKoundinho) November 1, 2025
Barca fans when Lamine Yamal and Nicki Nicole have officially announced that they’ve broke up pic.twitter.com/ugxGyK53MK
— Agent 0 (@FT_Merchant05) November 1, 2025
Lamine Yamal y Nicki Nicole han roto
Vuelve a ser lo que eras mi niño🐐 pic.twitter.com/AC2YWuK2re
— 𝘿í𝙖𝙯𝙁𝘾𝘽 (@laamineeyamal) November 1, 2025
Nicki Nicole en cuanto ha visto que Lamine Yamal perdía su prime (lo ha hecho con todos sus ex): https://t.co/Q7v5SVc1o3
— Rеvеn (@RevenRV) November 1, 2025
Lamine Yamal ha mandado a la mierda a Nicki Nicole al primer clásico perdido, es un ANIMAL COMPETITIVO pic.twitter.com/bBx0iksXQg
— Rеvеn (@RevenRV) November 1, 2025
La carrera de Lamine Yamal desde que se ha separado de la buscafamas Nicki Nicole pic.twitter.com/Eu8pZihNP8
— Manutinho (@GxlDeManutinho) November 1, 2025
bitchless lamine yamal is back. pic.twitter.com/lFV8Nze1Cx https://t.co/3xMvXIy6So
— ′ (@TrustFlick) November 1, 2025