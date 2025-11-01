¡Se ilusionan con el triplete y ganar el Mundial 2026! Los mejores MEMES tras la ruptura amorosa de Lamine Yamal y Nicky Nicole

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Lamine Yamal y Nicki Nicole han terminado su relación. Ambas celebridades han mencionado que se ha terminado la relación desde hace varios días y tras los diferentes rumores que hay en redes sociales sobre una infidelidad de ambos, han decidido romper el silencio detallando que no ha sido por eso su ruptura.

💔📲 Nicki Nicole pone fin a los rumores y le envía un mensaje al periodista Jordi Martín para comunicar oficialmente que su romance con Lamine Yamal terminó.



La cantante agradeció el apoyo de sus fans y pidió respeto por este momento difícil. 😢💬#primiciasyapy pic.twitter.com/LSD7JuGL7x — PrimiciasYa.PY (@primiciasyapy) November 1, 2025

Al darse a conocer la noticia de su separación, las redes sociales se han llenado de memes por aficionados de Barcelona y los haters de Lamine Yamal.

Los mejores memes de la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Un sector, se encuentra feliz y compartiendo memes referentes a que si le fueron infiel a Lamine, sería un beneficio para Barcelona pues en su anterior relación se mencionó que terminó porque le fueron infiel y a los meses logró ganar triplete nacional con los culés, fue segundo en el balón de oro y mostró un gran nivel en el terreno de juego.

La última vez que le fueron infiel a Lamine, España ganó una Eurocopa, el Barça triplete nacional y quedó segundo en el balón de oro pic.twitter.com/loZTuLiWSy https://t.co/LFrp3dV1ux — 𝟏𝟎 (@Alexaxfcb) November 1, 2025

LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE CONFIRMAN QUE YA NO ESTÁN JUNTOS. EL MUNDO NO ESTÁ LISTO PARA EL BUZZ CUT CON CORAZÓN ROTO DE LAMINE. SU PRIME SERÁ HISTÓRICO. pic.twitter.com/PFxNMWAbaj — Manutinho (@GxlDeManutinho) November 1, 2025

LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE LO HAN DEJADO VA A VOLVER EL PRIME DE LAMINE pic.twitter.com/oL6KQQ4zx9 — . (@GxldeKoundinho) November 1, 2025

Barca fans when Lamine Yamal and Nicki Nicole have officially announced that they’ve broke up pic.twitter.com/ugxGyK53MK — Agent 0 (@FT_Merchant05) November 1, 2025

Lamine Yamal y Nicki Nicole han roto Vuelve a ser lo que eras mi niño🐐 pic.twitter.com/AC2YWuK2re — 𝘿í𝙖𝙯𝙁𝘾𝘽 (@laamineeyamal) November 1, 2025

Nicki Nicole en cuanto ha visto que Lamine Yamal perdía su prime (lo ha hecho con todos sus ex): https://t.co/Q7v5SVc1o3 — Rеvеn (@RevenRV) November 1, 2025

Lamine Yamal ha mandado a la mierda a Nicki Nicole al primer clásico perdido, es un ANIMAL COMPETITIVO pic.twitter.com/bBx0iksXQg — Rеvеn (@RevenRV) November 1, 2025