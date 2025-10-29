El crack mundial que sufrió la misma lesión que Lamine Yamal y que arruinó su carrera

Lamine Yamal ha estado fuera de las canchas alrededor de 3 semanas debido a una pubalgia, lesión que lo dejó fuera de la Fecha FIFA de octubre de la Selección de España, por lo que fue reemplazado por un futbolista que quiso fichar Rayados . En el futbol hay un antecedente de un jugador que sufrió lo mismo que el extremo del Barcelona como lo fue Kaká, la cual arruinó su carrera al fracasar con el Real Madrid al no estar al 100%.

El brasileño no pudo destacar con los merengues debido a las lesiones, entre ellas una pubalgia crónica, la cual arrastraba desde que jugaba con el AC Milan, según reportes de ese entonces. Kaká, quien espera regresar a su selección , llegó al Real Madrid como el refuerzo bomba en 2009, pues el club desembolsó por él 65 millones de euros (casi 1.4 mil millones de pesos en la actualidad).

Kaká Kaká es el crack mundial que sufrió la misma lesión que Lamine Yamal cuando estaba en el Real Madrdi, equipo en el que fracasó

El fracaso de Kaká tras sufrir la misma lesión que Lamine Yamal

El mundialista con Brasil fue fichado por Real Madrid después de ganar el Balón de Oro en 2007 y se vislumbraba un buen futuro para él, pues inició la temporada con el pie derecho, hasta que salió lesionado en el Clásico de España el 29 de noviembre de 2009.

TE PUEDE INTERESAR:



Kaká estuvo 43 días fuera de las canchas debido a esa lesión, que según el médico que lo trató, la arrastraba desde que era jugador del Milan. El mediocampista regresó en un partido de Champions League, pero al cabo de un mes y medio se volvió a lesionar.

El brasileño después de ello no fue el mismo, pues después del Mundial de Sudáfrica 2010 se operó la rodilla izquierda, otro malestar que también arrastraba desde el conjunto italiano, por lo que se perdió gran parte de esa temporada.

Finalmente, el mediocampista salió del club tras 4 años, en los que anotó 29 goles y dio 33 asistencias en 120 partidos. Además, ganó 3 títulos: una Liga y Supercopa de España, así como una Copa del Rey.

Lamine Yamal vs. Real Madrid:



-0 goles

-0 asistencias

-0 tiros a puerta

-0 centros con acierto

-21 pérdidas de balón



Y qué fue? No hiciste na... pic.twitter.com/dkwxY5ax1w — Real Pasión 1902 (@RealPasion1902) October 26, 2025

¿Qué dicen los expertos de la lesión de Lamine Yamal?

Lamine Yamal contrajo una lesión difícil de tratar, pues no hay un tiempo de recuperación estimado. La pubalgia está afectando el rendimiento del español y prueba de ello fue el clásico ante Real Madrid, según el doctor Pedro Luis Ripoll.

“Es una lesión que es francamente difícil de tratar. Se caracteriza por un dolor que reduce la capacidad para moverse y disparar casi en un 50%, que es exactamente lo que vimos en el clásico. Apenas dispara a puerta, tiene dificultad para moverse y se estira constantemente”, mencionó el médico para Cadena SER, al indicar que la recuperación puede tardar hasta meses.