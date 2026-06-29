Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de 16vos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

Ha comenzado la ronda de 16vos de Final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Disfruta de los mejores partidos de la Fase Eliminatoria por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

El miércoles 1 de julio, Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina. Para el jueves 2 de julio, España vs Austria y el viernes 3 de julio Argentina vs Cabo Verde.