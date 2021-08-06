Los memes del triunfo de México ante Japón | Fotos

La selección mexicana consigue la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 luego de vencer a Japón 3-0.

El estadio de Saitama fue el escenario de la disputa por el tercer lugar, entre México y Japón, el país anfitrión. Ambas selecciones se quedaron sin la oportunidad de pelear por la presea dorada, pero sí por un lugar en el podio olímpico.

A pesar de que este duelo se vivió en la fase de grupos con resultado favorable para Japón (2-1), el Tri cambió el guión de la historia y dio una gran sorpresa.

En los primeros minutos de juego, se marcó un falta sobre Alexis Vega, misma que terminó en penalti a favor del tricolor. Sebastián Córdova abrió el marcador desde los 11 pasos. Al 21’ Johan Vásquez amplió la ventaja y con un 2-0, los mexicanos se fueron al descanso.

La selección azteca realizó su primer cambio a causa de una posible lesión, salió Diego Lainez para darle paso a Uriel Antuna. Cayó el tercero, el autor del gol fue Alexis Vega, quien fue directo a la banca a celebrar la anotación con sus compañeros, en especial con Lainez.

Japón buscó el gol, lo consiguió al minuto 77, pero no les fue suficiente, pues el Tri ya tenía una cómoda ventaja gracias a Córdova, Vásquez y Vega.

Terminó el encuentro y México es digno portador de la medalla de bronce. Jaime Lozano, disputó su último juego al mando de la selección mexicana sub 23 y concluye el ciclo con un gran desempeño, buenos resultados y un tercer lugar en el futbol varonil de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

Final Brasil vs España

La Gran Final de futbol de Tokyo 2020 se disputará el sábado 7 de agosto a las 6:30 AM (Tiempo Centro de México), un duelo entre Brasil, que bsuca defender su título de Río 2016 y España.

Las medallas de México

México sumó su cuarta medalla olímpica en esta justa veraniega, son cuatro bronces los que hasta el momento la delegación mexicana ha conseguido.

En total México tiene 76 preseas en la historia de los Juegos Olímpicos.

