Los partidos que se jugarán HOY martes 6 de enero del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil inició y los clubes desde la primera fecha buscarán sacar puntos para meterse a la liguilla del certamen mexicano. A pesar de que las Amazonas reafirmaron su hegemonía en el circuito nacional, parece que las distancias empiezan a acortarse y hay equipos que ya se han unido como animadores.

Para el cierre de la jornada 1, tenemos dos partidos que pintan para estar llenos de anotaciones. En punto de las 7:00 pm, las Rojinegras del Atlas recibirán a las Tuzas del Pachuca y al final de ese partido, las Cañoneras de Mazatlán se verán las caras con las Bravas de Ciudad Juárez.

Resultados jornada 1 Liga MX Femenil

Chivas de Guadalajara 2-0 Atlético San Luis

Pumas 4-1 Gallos Blancos de Querétaro

Necaxa 1-4 Tigres de la UANL

Rayados de Monterrey 4-0 Puebla

Club León 0-5 Cruz Azul

Toluca 5-3 Xolos de Tijuana

Santos Laguna 1-2 Club América

De momento, la Máquina Celeste de Cruz Azul es líder de la clasificación general gracias a la diferencia de goles que consiguió ante La Fiera en el Bajío. Cabe recordar que, el club de La Noria fue el 'caballo negro' del pasado Torneo Apertura 2025 al eliminar a las Tuzas del Pachuca en cuartos de final y complicarle la vida a las Tigres UANL en las semifinales.