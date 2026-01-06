Larcamón quiere tener una barrera antigol: buscaría fichar a este defensa que es crack
José Pachuca y Jesús Gómez ya no corren como opciones y ahora Cruz Azul se fijaría en uno de los defensores más destacados de la Liga BBVA MX
Cruz Azul aún sigue buscando reforzar su equipo a pesar de la llegada de Miguel Borja como agente libre . Según Nicolás Larcamón, entrenador del conjunto cementero, uno de los puntos más ‘endebles’ de la plantilla es la defensa, por lo que estaría buscando contratar a un nuevo zaguero central que pueda ser titular. La urgencia creció tras la lesión de Jesús Orozco Chiquete y ahora La Máquina intentaría contratar a uno de los mejores defensores de la Liga BBVA MX.
Cruz Azul busca el fichaje de Eduardo Águila
Distintos defensores sonaron para reforzar a La Máquina durante estas últimas semanas , como es el caso de José Pachuca y Jesús Gómez. Sin embargo, ninguno de ellos entraría en la consideración de Larcamón, a diferencia de Eduardo Águila, futbolista que milita en Atlético San Luis y que sería el deseo de Cruz Azul para reforzar su zaga central. No obstante, no sería un fichaje fácil de concretar.
Reportes indican que el conjunto potosino habría tasado al defensor de 23 años en 6 millones de dólares, cifra que luce alta para un zaguero central. Además, Cruz Azul corre a contrarreloj, pues quedan pocos días para que el Clausura 2026 inicie y cuanto más tiempo tome el conjunto cementero en negociar su traspaso, menos tiempo tendrá Águila para sumarse a la pretemporada con el resto del equipo.
Eduardo Águila, una opción que interesa mucho en Cruz Azul
Si bien es cierto que su estatura de 1,80 metros no es lo más buscado en un defensor central, su perfil físico lo ha llevado a consolidarse como uno de los mejores zagueros de la Liga BBVA MX a lo largo del Apertura 2025. Además, su habilidad con el balón lo convierten en una pieza que encajaría a la perfección en el esquema de Larcamón, uno de los motivos por el que el entrenador argentino habría solicitado su fichaje.
Cruz Azul no sería el único equipo mexicano interesado en el defensor
Hace unas semanas se pudo dar a conocer que Eduardo Águila también entra en los planes de Gabriel Milito, por lo que Cruz Azul deberá luchar mano a mano con Chivas para quedarse con su fichaje. El sitio 365Scores dio a conocer que el conjunto rojiblanco había llegado a un acuerdo verbal con el jugador y su agente, aunque la negociación con San Luis aún continuaba abierta. Ahora, los cementeros se meterán en la puja para definir el futuro de uno de los mejores defensores del futbol mexicano.
🚨 Chivas negocia el fichaje de Eduardo Aguila (23) 🇲🇽— 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) December 30, 2025
Existe acuerdo verbal con Agente y jugador por su firma 🤝
📌 Falta cerrar acuerdo con San Luis, ya hay una oferta económica pero San Luis quiere mantener % de carta o en su defecto, incluir 1 ó 2 jugadores en la operación pic.twitter.com/9OsWNGazBV