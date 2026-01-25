Juvenil de equipo grande se peleó con la directiva y se irá a Europa sin dejar un solo peso

Realmente se armó un auténtico escándalo alrededor de un juvenil de 16 años. La directiva dijo que es culpa del representante, la familia indicó que querían darles muy poco dinero e incluso la AFA ya intervino para evitar casos similares. Esto fue lo ocurrido en días recientes con Luca Scarlato, un chico que habría sido borrado de la Selección Argentina por irse gratis a Europa.

¿Por qué este juvenil causó que lo borraran de futuras convocatorias con la albiceleste?

El nombre de Luca Scarlato trajo una fortísima discusión en la formación de futbolistas de una de las máximas exportadoras de talento mundial, la cual es la argentina. El muchacho se encontraba negociando con River Plate para concretar su primer contrato profesional. Sin embargo, se indica que no se llegó a un acuerdo, lo cual provocó que el muchacho se vaya del Millonario sin dejarle un solo peso a la institución.

Esto evidentemente trajo una molestia a la directiva de River, que lo tiene en sus escuelas desde los 8 años. Pero la familia del juvenil también alzó la voz, indicando que les querían dar poco dinero y con la clara posibilidad de enterrar su carrera como ha ocurrido con otros muchachos, según las palabras de su madre.

Lo dramático del caso se hizo presente cuando la AFA indicó que cualquier otro juvenil argentino que se vaya del futbol nacional bajo el formato de la Patria Potestad, quedará excluido de las selecciones juveniles albicelestes. Y es que según los reportes, esta no es la primera ocasión que ocurre así con el representante de Luca.

¿Quién es el representante del juvenil, Luca Scarlato?

La directiva de River Plate acusa directamente a Martín Giastadisegno, quien habría rechazado todas las ofertas hechas por el equipo. Y se acusa a este hombre de hacer esto con anterioridad, tal como ocurrió con Joaquín Panichelli y Matías Soulé, que dejó a Vélez de manera similar. Se indica que el fichaje de Scarlato está casi hecho con el Parma.

Para eso, fue necesario practicar el modelo de la Patria Potestad, donde los derechos y/o deberes legales de Luca fueron cedidos por los padres al representante por la módica cantidad de 200, 000 dólares. Esto según reportes de los medios argentinos.