Luis Enrique pide el regreso de Mbappé al equipo del PSG

Luego de toda la novela que se ha suscitado entre el astro francés Kylian Mbappé y la directiva del equipo del Paris Saint-Germain (PSG), este día se abrió una luz de esperanza ya que el técnico español Luis Enrique desea que el jugador se quede.

“Es un tema que ya sucedió en el pasado, que se resolvió de manera positiva entre el club y el jugador, antes de que yo estuviera. Espero y deseo que club y jugador lleguen a un acuerdo”, comentó el técnico en su primera rueda de prensa luego de su presentación en el mes de julio.

Luis Enrique dejó claro que, para él, repetir el escenario de 2022, cuando contra todo pronóstico Mbappé amplió su contrato, sería lo ideal, pero también pidió que la situación se resuelva lo más pronto posible.

El equipo parisino y Mbappé se atrincheran en sus posiciones, ya que el PSG le mantiene apartado de la primera plantilla y el jugador galo persiste en su intención de no prolongar su contrato más allá de junio de 2024 pero tampoco de partir antes.

El PSG no es igual con o sin el atacante de 24 años y tenerlo separado no es más que un problema para el técnico español, quien sin embargo cree que no todo puede hipotecarse a ese escollo, por lo que repitió una frase del presidente, Nasser Al-Khelaifi: “Nadie está por encima del club”.

Las posiciones siguen enconadas. Según la prensa francesa, el pasado martes el jugador reiteró al presidente su postura: no quiere ser traspasado ni prolongar su contrato.

Cuatro días antes, había recibido un correo certificado de la dirección parisiense en el que le recordaban las “condiciones extraordinarias” de su contrato “que nadie antes había tenido en el futbol”, por encima de los 200 millones de euros.

Las consecuencias que dejaría la salida gratis de Mbappé en el PSG

Si el jugador abandona el club en junio del año próximo sin dejar un euro en sus arcas, continuaba la misiva, el PSG se vería obligado a vender futbolistas, “cuestionar su política de formación” y “lanzar una ola de despidos”. En definitiva, “acabar con todo lo construido” desde que los cataríes desembarcaron en el Parque de los Príncipes.

Una presión moral que no parece estar haciendo mella en el clan del futbolista, que guarda un silencio sepulcral y que mantiene una sonrisa de fachada con los aficionados que acuden al centro de entrenamiento para fotografiarse junto al futbolista.

Pese a esa guerrilla, Luis Enrique mostró una sonrisa franca ante los periodistas y un buen humor poco habitual en el ex técnico del Barcelona y de la selección española.