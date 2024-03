Mbappé enfurece a los aficionados franceses durante el partido amistoso

Didier Deschamps, técnico de la subcampeona del mundo, la selección de Francia, dijo sentirse “decepcionado” por los pitos contra el astro del Paris Saint Germain (PSG) Kylian Mbappé recibidos durante el encuentro amistoso entre los galos y el conjunto de Chile disputado en Marsella y aseveró que es “algo que no debería suceder”.

“Voy a ser educado. Los pitos a Mbappé son una decepción, por no decir otra cosa”, comentó Deschamps, en declaraciones que publica este día la prensa local.

Aludía así a los silbidos que parte de los aficionados presentes en el Velodrome dedicaron al capitán de Francia por ser el emblema del PSG, club que es rival del Olympique de Marsella.

“Desgraciadamente no me sorprende. Todos conocen la rivalidad con el PSG y el domingo hay partido” entre los dos, agregó el seleccionador galo, quien fue jugador y entrenador del Marsella.

Mbappé tuvo una presentación discreta, con 11 balones perdidos de 51 de los que dispuso, amortiguada por la asistencia que dio a Youssouf Fofana en el segundo tanto de los franceses.

Las palabras de Kylian Mbappé previo al partido

“Si no me silban, ¡me llevaré una grata sorpresa!”, declaró en conferencia de prensa previo al encuentro ante los sudamericanos. Mbappé ya había dado entender que no esperaba un caluroso recibimiento. “Pero no tengo ningún problema con eso, no me lo tomo como algo personal. También lo entiendo. Aunque sea la selección nacional, sigo siendo jugador del PSG y no espero que me pongan la alfombra roja. Saben muy bien que eso no va a cambiar mi forma de jugar”, adjuntó.

Ajustado triunfo de Francia ante Chile

Por lo que respecta al partido, Francia logró un triunfo ajustado por 3-2 ante una valiente selección chilena, que llegó a ponerse delante con un tanto de Marcelino Núñez al minuto 6.

Les Bleus dieron la vuelta al marcador con tantos de Youssouf Fofana (19), Randal Kolo Muani (26) y Olivier Giroud (72), pero Daniel Osorio puso el suspenso en el marcador con una diana en el 82.

Frente una Chile en periodo de reconstrucción, la Francia de Didier Deschamps lamentó las lesiones de dos de sus hombres, el lateral marsellés Jonathan Clauss y el madridista Eduardo Camavinga, quienes tuvieron que abandonar el campo aún durante el primer tiempo.