Luis Enrique enciende la semifinal: “El Bayern ha sido el rival más duro del año”

El París Saint-Germain está a un paso de volver a la gran final de la Liga de Campeones, pero Luis Enrique tiene claro que la batalla todavía está lejos de terminar.

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El entrenador español reconoció este martes que el Bayern de Múnich ha sido el rival más complicado que han enfrentado en toda la temporada y advirtió que el duelo de vuelta en Alemania exigirá la mejor versión del conjunto parisino.

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Después del espectacular 5-4 conseguido en el Parque de los Príncipes, el PSG viajará al Allianz Arena con una ligera ventaja, aunque el técnico español dejó claro que no piensa especular con el marcador.

"El Bayern ha sido el rival más fuerte que hemos afrontado", afirmó Luis Enrique en conferencia de prensa previa al encuentro que definirá a uno de los finalistas de la Champions League.

El estratega español explicó que ambos equipos comparten una mentalidad muy ofensiva y competitiva, razón por la cual la eliminatoria ha alcanzado niveles altísimos de intensidad.

"Ninguno de los dos equipos acepta que el otro es superior", comentó el entrenador, quien incluso dejó abierta la posibilidad de volver a vivir un partido lleno de goles y emociones como el de la ida.

Luis Enrique apuesta por la personalidad del PSG

A pesar de la ventaja obtenida en Francia, Luis Enrique dejó claro que el PSG no saldrá a defenderse en territorio alemán. El objetivo del campeón francés será volver a competir con agresividad y buscar otra victoria en Múnich.

El técnico resaltó que este grupo ha crecido mucho en partidos fuera de casa y considera que la experiencia adquirida la temporada pasada puede ser determinante para manejar la presión de una semifinal europea.

Además, el entrenador español recordó con cariño el Allianz Arena, un estadio que le trae grandes recuerdos, ya que ahí disputó la vuelta de semifinales de Champions cuando conquistó el torneo con el Barcelona en 2015.

"Este estadio me trae buenos recuerdos", señaló Luis Enrique, quien también hizo referencia a una frase de Rafael Nadal para motivar a sus futbolistas.

PSG está listo para otra final

Luis Enrique comparó el reto de enfrentar al Bayern con los desafíos que Nadal tenía ante figuras como Roger Federer y Novak Djokovic. Para el entrenador, competir contra los mejores obliga a elevar el nivel y sacar lo mejor de cada jugador.

"Es una motivación buscar nuestro máximo rendimiento", expresó el estratega del PSG.

El conjunto parisino buscará alcanzar su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones y seguir demostrando que el proyecto encabezado por Luis Enrique ha encontrado estabilidad y personalidad en los momentos importantes. Sin embargo, el técnico fue contundente: la ventaja mínima no garantiza absolutamente nada. Por eso pidió concentración total, control emocional y máxima intensidad para soportar la presión de un Allianz Arena que promete ser una auténtica caldera.

El PSG está a noventa minutos de otra cita histórica, pero enfrente tendrá a un Bayern decidido a pelear hasta el último instante.

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