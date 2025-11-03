Luis García y Christian Martinoli se suman a la familia HONOR México.

Ciudad de México a 1 de noviembre de 2025.- HONOR México continúa fortaleciendo su presencia en el país con nuevas colaboraciones que conectan la tecnología con la emoción, la creatividad y el entretenimiento. En esta ocasión, la marca da la bienvenida a Luis García y Christian Martinoli, dos de las voces más emblemáticas y queridas del deporte en México, quienes se integran a la familia HONOR para formar parte de distintas iniciativas y experiencias especiales durante los próximos meses.

Con esta colaboración, HONOR reafirma su compromiso por acercar la innovación y la inteligencia artificial a todos los públicos, uniendo el dinamismo del deporte con la visión tecnológica que distingue a la marca. A través de esta sinergia, se busca inspirar a las personas a vivir con más energía, pasión y autenticidad, reflejando valores como talento, humor, trabajo en equipo y espíritu competitivo.

“Nos entusiasma sumar a dos figuras tan queridas y respetadas como Luis García y Christian Martinoli. Su conexión con el público y su manera única de contar historias reflejan perfectamente el espíritu de HONOR: una marca que evoluciona, que se adapta y que busca generar vínculos reales con la gente a través de la tecnología”, comentó Alberto Romero, Director de Relaciones Públicas en HONOR México.

Para Luis García, esta colaboración representa la oportunidad de conectar dos mundos que comparten la misma pasión por la evolución y el progreso. “El deporte y la tecnología van de la mano. Ambos buscan mejorar, sorprender y emocionar. Y eso es precisamente lo que hace HONOR, una marca que entiende que la innovación cobra sentido cuando se vive con pasión”, expresó.

En palabras de Christian Martinoli, la tecnología también tiene el poder de conservar lo más valioso: los recuerdos y las emociones. “En la vida, como en el deporte, hay momentos que merecen ser recordados con claridad y emoción. Y gracias a la tecnología de HONOR, hoy es posible capturar cada detalle con dispositivos que realmente están a la altura de esas historias que queremos revivir una y otra vez.”

Esta colaboración reafirma el compromiso de HONOR México por seguir construyendo puentes entre la tecnología, la cultura y el entretenimiento, ofreciendo experiencias que conecten con las personas y demuestren cómo la innovación puede inspirar, emocionar y transformar la manera en que vivimos cada día.

Acerca de HONOR

