“No me vuelvo a sentar en la misma mesa que tú, porrista barato”: Luis García y Omar Villarreal analizan el nivel de Rodrigo Huescas en la Champions League

El doctor Luis García y Omar Villarreal encendieron las redes sociales analizando el nivel de Rodrigo Huecas luego de conseguir hacer su debut y su primera asistencia en Champions League en la primera fase con el Copenhague.

El mexicano fue clave en el encuentro en casa ante el Leverkusen al conseguir dar una asistencia que en ese momento puso al equipo arriba en el marcador 2-1. El encuentro terminó empatado, pero Huescas fue clave en su equipo para sumar su primer punto en un calendario bastante complicado.

🇲🇽 Rodrigo Huescas suma su primer asistencia en UEFA Champions League #UCL ante Leverkusen. pic.twitter.com/grwBIm8av2 — NOW Sports (@Now_deportes) September 18, 2025

Luis García ya no quiere sentarse con Omar Villarreal

Con la asistencia de Huescas, Omar Villarreal activó las redes sociales publicando en X un mensaje en el que detallo que el Doctor dice que no hay manera de que Huescas le quite el lugar a Jorge Sánchez en el Mundial 2026, siendo el jugador de Cruz Azul el favorito para Luis Garcia de ser el titular en la Copa del Mundo 2026.

Omar agregó que lo perdona porque apoya a la Hormiga González, delantero joven y actual goleador del rebaño.

Nada más lo perdonamos porque está en el barco de la Hormiga González, pero póngase abusado doctoooor!! https://t.co/CNuHmQLOdy — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) September 18, 2025

Ante el comentario de Villa Villa, el Doctor no se quedó callado y fue sarcástico al mencionar que por una asistencia ya deben de poner el nombre y apellido de Huescas en el Estadio. Además, fue contundente y le dejó claro al Chivahermano de Omar que no volverá a sentarse en la misma que él por ser porrista y que está haciendo un ridículo por su comentario.

“Asistencia de gol!! Que le pongan su nombre y apellido al estadio!!! Eres lo más triste con lo cual he convivo en el ambiente de la pelota. No me vuelvo a sentar en la misma mesa que tú!!! Porrista barato!!! Ridículo mayúsculo!!!”.

Asistencia de gol!! Que le pongan su nombre y apellido al estadio!!! Eres lo más triste con lo cual he convivido en el ambiente de la pelota. No me vuelvo a sentar en la misma mesa que tú!!! Porrista barato!!! Ridículo mayúsculo!!! https://t.co/H6fCEVmWQY — Luis García P (@GarciaPosti) September 18, 2025

Los seguidores tomaron con buen humor los dos comentarios de los colaboradores de TV Azteca Deportes pues es algo que los ha caracterizado a lo largo de los años.

