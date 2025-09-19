¡Ya es figura! Afición de Copenhague realiza cánticos a favor de Rodrigo Huescas en Champions League

Este jueves 18 de septiembre Rodrigo Huescas , canterano de La Máquina de Cruz Azul, hizo su debut oficial en la UEFA Champions League en el empate entre el Copenhague y el Bayer Leverkusen. Curiosamente, y a pocos meses de su llegada, ya es de los consentidos de la afición danesa.

Razones para no perderse la Champions League | Miss Champions

Rodrigo Huescas arribó a la primera división de Dinamarca luego del paso que tuvo con Cruz Azul, institución con la que fue campeón en 2021 y con la que llegó a la final antes de su despedida. Ahora, se sabe que el cariño que la afición tiene por él es tan grande que, incluso, ya estelariza cánticos de parte de la fanaticada.

¿Cómo son los cánticos de la afición del Copenhague a Rodrigo Huescas?

De acuerdo con lo que se relató en la transmisión del partido entre Copenhague y Bayer Leverkusen, el comentarista en español que se encontraba en el inmueble aseguró que comenzó a escuchar cánticos en favor del seleccionado nacional mexicano, mismo que espera ser considerado para el Mundial 2026.

Te puede interesar: América recibe excelentes noticias previo a su duelo ante Rayados

Te puede interesar: Cruz Azul confirma cambio de uniforme para su duelo ante Juárez

Otra asistencia de Rodrigo Huescas…



Pero ahora en UEFA Champions League. Y contra el Bayer Leverkusen.



Tiene que ser el LD derecho de México en el Mundial. Si no es la opción 1 de Aguirre, estamos todos locos. pic.twitter.com/Il7wNB7gma — Alex Déleon (@RomeoTheCaster) September 18, 2025

El reportero (perteneciente a TNT Sports) aseguró que comenzó a escuchar al unísono las palabras “Free Huescas, Free Huescas” (liberen a Huescas), esto en referencia al problema judicial que Rodrigo vivió a inicios de su arribo al Copenhague, mismo que impidió que fuera regular desde su llegada.

¿Qué problema legal tuvo Rodrigo Huescas en Dinamarca?

Fue en marzo de este año cuando Rodrigo Huescas fue detenido por las autoridades de Dinamarca luego de conducir a exceso de velocidad, pues según reportes locales el canterano celeste manejaba a más de 100 kilómetros por hora en una zona con límite de 50 kilómetros por hora.

Además de las consecuencias en el plano deportivo, Rodrigo Huescas tuvo que pagar una condena de 20 días de prisión, además de pagar una condena de siete mil coronas danesas (alrededor de 20 mil pesos mexicanos), la incautación del vehículo que manejaba y, finalmente, la revocación del permiso que tenía para conducir.

Rodrigo Huescas NUNCA olvidará lo que vivió el 18 de septiembre de 2025. Justo en su cumpleaños número 22, el lateral mexicano debutó oficialmente en la Champions League y firmó una ASISTENCIA ante el Bayer Leverkusen. Qué manera de presentarse en el máximo torneo europeo a nivel… pic.twitter.com/bPm8Kn7tq5 — Invictos (@InvictosSomos) September 18, 2025

¿Cuáles son los números de Rodrigo Huescas con Copenhague?

A pesar de los problemas legales existentes, Rodrigo Huescas pudo superar los mismos y, hoy por hoy, es titular inamovible con el Copenhague. Para muestra de ello están sus números, los cuales ascienden a tres anotaciones y seis pases a gol en cuatro mil 624 minutos distribuidos en 51 duelos hasta ahora.